Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de abril de 2022 00:00

Se vienen días claves en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe conocida en Argentina como "Züleyha". La ficción dará un importante giro con su protagonista dejando atrás el amor que tenía por Yilmaz y dando lugar a los sentimientos que tiene ahora hacia Demir.

Con la venganza avanzando en un camino paralelo y con Ümit desconsolada por el abandono de su amado, Züleyha decidirá darle una oportunidad a Demir, por quien siente un gran cariño.

En el capítulo de este lunes, Demir dejó a Ümit para empezar una nueva vida con Züleyha. "Te voy a esperar hasta el día que muera", le dijo ella a él pidiendo que no la deja. Sin embargo Yaman le aclaró: "no le dije nada a Zuleyha, no quiero ser injusto contigo. Tu eres maravillosa, tierna y amorosa. En verdad mereces ser feliz pero no te puedo dar esa felicidad". Luego agregó: "te dije que nuestro matrimonio era un trámite, pero decidimos seguir siendo familia. Eso es lo que quiero, estar con ella y mis hijos. Creí que iba a poder superarla pero no me quiero engañar y tampoco a tí. Te prometí muchas cosas en el futuro, te hizo creer pero nunca quise que esto pasara".

Por otro lado, Demir llevó a cenar a Züleyha y recordó aquella vez que le pidió casamiento. Fueron tiempos distintos y de desamor, pero ya todo quedó atrás y por eso decidió volver a pedirle casamiento pero esta vez con el sentimiento en común uniéndolos. "Me enamoré desde la primera vez que te vi pero ahora te amo diferente. Puedo ver cómo te sientes a través del brillo de tus ojos y por cómo sonríes. Te conozco muy bien. Ahora sí te pregunto, te querés casar conmigo", le dijo él.

En el capítulo de este martes, Müjgan rechazará a Fikret dolida porque él es quien encabeza la venganza hacia Demir y no le importa si eso le provoca la muerte. "Estaba devastada. Cómo puedo creerte. Estoy cansada. Esto querías, me pediste que te dejara en paz. Listo, basta. Te buscaba por varios días. Te dije de solucionarlo juntos pero siempre haces lo mismo, gritas y te vas. Ya está, ya tienes lo que querías, ya puedes irte, no te voy a buscar", le dirá la doctora.

Sin embargo, él tratará de revertir ese rechazo y le confesará su amor: "estoy enamorado de ti. Tal vez no soy el mejor hombre que vayas a conocer pero te amo con todo el corazón". Sin embargo, ella le aclarará que ese amor "destruye": "no quiero ese tipo de amor, comprende".

Pero él insistirá hasta abrir 100% su corazón, sentimientos y pensamientos: "no elegí llevar esta carga. Todo sería muy sencillo si me amaras como soy. Quizás no te haga feliz todo el tiempo pero nunca voy a traicionarte y te voy a amar por cómo eres, te voy a aceptar por quien sos y siempre te amaré. Pero quiero sabe si me aceptas como soy".

Por otro lado, Ümit se enterará por boca de Fikret que Demir le dio un anillo de compromiso a Züleyha y que ambos se fueron de luna de miel para comenzar una vida nueva juntos. "Todo Cukurova está hablando de Züleyha y Demir. No quieres verme molesto pero ¿no era que te ibas a encargar, que los ibas a separar?, ¿qué has estado hacieno?, ¿qué ocurrió? no me digas que te enamoraste de él", le recriminará Fikret.

De esta forma se encaminará un momento en el que la relación estará encausada con la fortaleza de los dos juntos pero con el odio y la venganza merodeando.