Züleyha Tierra Amarga: Lütfiye, el nuevo personaje que buscará revertir la venganza de Fikret

La venganza de Fikret avanza a paso firme en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. Es que el joven buscará deshonrar a Demir y a toda la familia Yilmaz. Sin embargo, Ali Rahmet hará lo posible para revertirlo. En ese camino un nuevo personaje se sumó a la trama.

Se trata de Lütfiye Duman, la tía de Fikret y quien conoce más que nadie el pasado de este joven. La mujer arribó a Cukurova de la mano de Fekeli que la fue a buscar para conseguir revertir el odio de su sobrino.

Mientras los Yaman están al borde de una nueva guerra, Fekeli trajo a esta mujer desde Bursa, en Adana, con el fin de encontrar una solución al problema en paz y tranquilidad. La llegada de este personaje cambiará la atmósfera de la casa de Fekeli con su alegría y sinceridad.

Siendo uno de los nombres más conocidos de la ciudad, Lütfiye llegó con un vestuario elegante y colorido que reveló su carácter. Es que la ropa más elegante de la época fue diseñada y cosida por ella misma a pesar de que su marido no quería que se dedicara a ser modista.

En el capítulo del jueves pasado, la mujer explicó su arribo a Fikret: "Ali Rahmet me trajo. Me invitó a quedarme unos días y yo acepté porque estaba en casa sin mi difunto esposo".

Lütfiye es una mujer que le gusta estar ocupada, es cariñosa y de voz suave. Vive sola después de la muerte de su esposo Muzaffer y era hermana mayor de la madre de Fikret, Safiye.

¿Quién es la actriz que interpreta a Lütfiye?

Hülya Darcan es la actriz que da vida al personaje de Lütfiye en "Bir Zamanlar Çukurova", más conocido en Argentina como "Züleyha". La actriz nació el 27 de abril de 1951 en Izmir y cuando solo tenía 16 años quedó tercera en el concurso Ses Magazine Cover Star, una de las revistas más famosas de la época. Como resultado, recibió una oferta del cine.

Compartió el papel principal con Fikret Hakan, Ekrem Bora y Tugay Toksöz en su primera película, Their Weapons Died in Their Hands, y entró al cine.

Se casó con Tanju Korel en 1974 y tuvo 2 hijos: Zeynep y Bergüzar Korel.