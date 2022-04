Fede Bal sufrió un accidente en Brasil y será operado de urgencia

sábado, 23 de abril de 2022 09:15

Este viernes se conoció que Fede Bal, hijo de la capocómica Carmen Barbieri, sufrió un accidente en Brasil mientras grababa su programa Resto del mundo, y deberá ser operado de urgencia.

Según se conoció, el lamentable hecho ocurrió cuando Fede estaba en la isla Paraty. “Estaba en un parapente con motor, parece que ese motor se cayó y se habla de que le provocó fracturas expuestas, una de ellas en el brazo”, señaló Pia Shaw en LAM.

Sin embargo, aclaró que no es grave lo que le ocurrió. “Me están diciendo que está en un grito de dolor. Lo que están viendo es si llevarlo a San Pablo para ver si le hacen una intervención ahí”, agregó la panelista de Ángel de Brito.

Por otra parte, desde el entorno del actor informaron a TN Show, que "están a la espera de novedades para definir si pueden trasladarlo o si es conveniente que se quede allá". “Tiene una fractura y hay que operarlo”, detallaron.

En tanto que hace un día, Fede apareció en sus redes sociales y sus palabras fueron: "Y volvió ese carrete random ! Estoy en la ruta, camino a paraty, y mientras dejo buzios atras, empiezo a entender porque cada argentino q me cruce en estos días me dijo: “vine unos días y no me pude volver a argentina”. Este lugar tiene una energía increíble, su gente, su naturaleza, sus paisajes, y sus comidas, te enamoran, groso".

Y agregó: "Entendes perfecto que acá no importa cuanto tenes, ni quien sos. Acá solo importa ser feliz. “So alegria” vi tatuado en un brazo de un amigo q me hice en la noche de acá y es eso, acá la vida se resume a eso, solo alegría. Gracias @may_ariadna por esta gestión increíble!".