Preocupación: volvieron a internar a Chano Charpentier

jueves, 21 de abril de 2022 17:30

A ocho meses del incidente con la policía en su casa de Exaltación de la Cruz en el que casi pierde la vida, Santiago Moreno Charpentier -conocido popularmente como Chano- está internado nuevamente. Esta vez, por voluntad propia. El exlíder de Tan Biónica ingresó a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse chequeos médicos.

El músico eligió esa institución porque ya estuvo internado ahí anteriormente y tienen su historia clínica y decidió desintoxicarse y pasar unos días tranquilo para poder estar bien el sábado 23 en el casamiento de Jorge Lanata, su amigo, con Elba Marcovecchio. "Este tipo de situaciones lo ponen en una prueba constante y él quiere aliviar el estrés porque sabe que va a estar bajo la mirada de todos", señaló el periodista Pablo Layus en Intrusos.

Cabe recordar que el artista estuvo tres meses en una comunidad terapéutica de provincia de Buenos Aires y a mediados de octubre recibió el alta. "Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme", reconoció tiempo atrás, satisfecho por los resultados de su tratamiento psiquiátrico.

Ya en noviembre pudo volver a los escenarios con varias fechas cargadas de emoción, ya que en julio, cuando recibió el balazo en el abdomen por el que perdió el bazo, un riñón y parte del páncreas, parecía imposible que siguiera con su carrera. Pero luego de algunos meses de tranquilidad, en marzo dio un concierto en el teatro Gran Ituzaingó en el que no se lo vio bien.

Sin ir más lejos, sus fanáticos compartieron historias en las redes sociales, preocupados por su salud, ya que no podía mantenerse en pie ni recordaba las letras de sus canciones. "¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show", "La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue en el Personal Fest 2016. Anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma. No eras vos, no era tu esencia", fueron algunos de los mensajes que se viralizaron.