Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de abril de 2022 00:00

Nuevos giros se encaminan en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo nombre original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos en los que Fikret seguirá dando pasos para afianzar su venganza y dejará en desconcierto a quienes lo quieren, entre ellos Müjgan.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha le dio una versión no real de lo que ocurrió con Fikret en el campo con la complicidad de Zevda quien no imagina qué reacción podría desencadenar en éste si se entera de la verdad. "¿Y si Fikret no se detiene?, y ¿si Demir se entera que tú lo sabías? no se qué haría si se entera", lamentó la mujer.

Por otro lado Fikret decidió abandonar la mansión Fekeli y se excusó diciendo que se iba unos días a vivir con un amigo. Cuando se iba, Müjgan lo vio y lo encaró: "¿durante cuanto tiempo más me vas a evitar?, ¿no crees que es el momento de hablar? Solo te pido que me escuches". Sin embargo, él no quiso y se fue sin dar posibilidad a algún diálogo.

En el capítulo de este jueves, Müjgan seguirá a Fikret hasta su escondite y lo encarará. Sin embargo, él le aclarará que "nada de esto tiene que ver contigo". Pero ella, desanimada le dirá todo lo que siente: "tiene todo que ver. Sentí que el mundo se detuvo cuando me miraste. Pensé que no soportarías ver la tristeza a través de mis ojos. Mirame bien, te has dado cuenta el daño que me has causado. Pensé que no me ibas a dejar sola. Por qué me dijiste todas esas cosas. Qué te hice yo para mentirme, con qué razón lo hiciste".

En medio del reproche, ella lo acusará de que le mintió y se dará cuenta de lo que menos pensó de él: ¿tu pusiste los carteles contra Adnan Yaman?". Él no se lo negará y asumirá toda la responsabilidad de lo que está viviendo Demir.

Por otro lado, Ümit se reunirá a escondidas con Demir y le dirá que no quiere perderlo, por eso lo esperará todo lo que sea posible. "Tu esposa por poco se muere y sigue siendo tu esposa, necesitas cuidarla. Sólo digo que entiendo la posición en la que estás. No pienses que me molesta", subrayará ella.

Luego agregará: "Demir pasamos 2 días espectaculares. Se lo que quieres decir por tu mirada, se lo que sientes por mi porque yo por ti siento lo mismo. Dejame seguir y escucha. Dije que estaba lista para todo pero Züleyha es la madre de tus hijos y es muy importante en tu vida. Toma el tiempo que necesites. Se que encontrarás el momento indicado para decírselo".

En todo este escenario, Fikret continuará con su sed de venganza y dará ahora un paso aún más grave que dejará en jaque a Demir.