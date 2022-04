Impactante: Marcela Tauro tuvo una experiencia paranormal con los padres de Jorge Rial

jueves, 21 de abril de 2022 20:24

Fueron compañeros de trabajo durante más de 15 años, pero en el último tiempo la relación entre Marcela Tauro y Jorge Rial se volvió tensa. Sobre todo desde que se cruzaron en vivo en Intrusos a mediados de 2020 y, en consecuencia, ella abandonó el ciclo. Desde entonces protagonizaron varios ideas y vueltas, pero la periodista dio por terminado el tema a raíz de una experiencia paranormal.

"El año pasado contacté a un médium de Estados Unidos. Le escribí y tardó un montón en contestarme. Me responde justo el día que tengo una pelea al aire con Jorge Rial. Dije 'debe ser una señal' y lo invité a hacer una entrevista para mis redes", relató en LAM. "En un momento de la charla me dice 'acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo...'", agregó.

Y cuando quiso saber quiénes eran, los nombre le dijo que se llamaban Victoria y Ramón. "¿Son familiares de sangre?", preguntó Tauro y el médium le respondió: "Me dicen que dejes todo en manos de ellos". Durante varios días, la periodista se quedó pensando en estas personas que querían comunicarse desde otro plano, hasta que recordó que los padres de Rial se llamaban así.

"Dudé en decirle. Pasa que estábamos peleados. De todos modos, me parece que él no cree en estas cosas", explicó con seriedad. Y tan equivocada no estaba, ya que al ver lo que estaba pasando en la pantalla de América TV, Jorge subió una captura a su cuenta de Twitter y con humor escribió: "¿Esto está saliendo al aire?".

Cabe recordar que en febrero los periodistas se cruzaron en las redes. Todo comenzó cuando Marcela contó en Intrusos que Jorge se peleó con Elizabeth "La Negra" Vernaci en los pasillos de C5N, ya que se supo que se quedaría al frente de Sobredosis de TV, un ciclo que hasta hace poco conducía la locutora con Juan Di Natale.

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", disparó el conductor a través de su cuenta de Twitter. Y aunque en ningún momento la nombró explícitamente, Tauro recogió el guante y respondió con la misma crudeza.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio... tu manera de defenderte", comenzó la panelista. Y respondió: "Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos". Además, explicó que quiso arrobar a su colega para que leyera el mensaje, pero que no pudo hacerlo porque él la tiene bloqueada. "Soy feliz y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama. Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo", cerró.