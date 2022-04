Cambio en la programación de Telefe: Fugitiva ¿con menos tiempo en la pantalla?

lunes, 18 de abril de 2022 00:00

"Sen Anlat Karadaniz", la novela turca que en Argentina recibe el nombre de "Fugitiva", competirá fuertemente por Telefe a partir de esta semana. La historia de Nefes y Tahir, irá con doble edición desde este lunes a las 21:30 y a las 23:15. ¿Pero cuánto tiempo durará cada capítulo?

La ficción turca transita momentos de máxima tensión tras el secuestro de Asiye y su rescate; el disparo de Mustafa a Tahir; y el intento de asesinato de Nefes con Vedat. La historia comenzó de esta forma a avanzar gracias a que sumó más minutos en la pantalla desde el martes pasado que pasó de media hora en promedio a 45 minutos. Sin embargo, la competencia que afianzó El Trece, demandó que Telefe pensara en darle a esta serie más tiempo en la pantalla.

Es así que desde este lunes, y hasta el jueves, la grilla tendrá a la novela de manera recargada. No será con 2 ediciones de casi 1 hora cada una como se pensó inicialmente. Sino que será menos tiempo, del que trascendió en un principio. Es decir, el primer episodio del día, que será el de las 21:30, durará apenas media hora.

Luego el segundo, que será el de las 23:15 hasta las 00, durará 45 minutos. En total, entre los 2 horarios, contabilizará una hora con 15 minutos. Sin embargo, hay que descontar los espacios publicitarios y de anunciantes; y el segmento de lo que pasó en el capítulo anterior, con lo cual no se descarta que al finalizar las 2 ediciones, el tiempo en pantalla se mantenga en 45 minutos como hasta la semana pasada.

¿Qué pasará los viernes?

La ficción, continuará los viernes con capítulos dobles como ocurrió hasta el viernes pasado. El horario estipulado para ello es el de las 21:30 hasta las 00 horas. De esta forma, ese día será el que materialice el avance más fuerte de toda la semana en cuanto a la trama de la historia.

¿Qué se verá este lunes?

En el capítulo del viernes pasado, Vedat logró salvarse gracias a la ayuda de Fikret, tras recibir el disparo de Nefes. Luego de recuperarse, el ex de la joven madre se enfrentó con Tahir cara a cara y éste último le hizo una fuerte advertencia: "Una vez Nefes huyó de tu crueldad. Se refugió con nosotros y te disparó. No volverás a tocar a Nefes Kaleli. Porque ella cambió, es fuerte y ya no te teme".

Por otro lado, Vedat fue en busca de Nazar para llevarsela a su casa como su esposa. Sin embargo la hermana de Mercan no quiere saber nada con esta decisión que están tomando sus padres. "Yo no soy posesión de nadie", le advirtió a su madre quien le aclaró que no podrá decidir nada.

En el capítulo de este lunes, Vedat se llevará a la fuerza a Nazar bajo amenaza: "Vienes ahora conmigo. No tienes idea de lo que puedo hacer. Piensa en Murat, demasiado joven para morir. Ahora empaca tus maletas, ve afuera y espérame".

Por otro lado, Tahir, Nefes y Yigit finalmente se irán de la casa de los Kaleli para evitar seguir con los hostigamientos de la madre de los hermanos. Pero también para huir de posibles acciones de Vedat.