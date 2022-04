Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 18 de abril de 2022 00:00

Momentos de gran tensión se viven en Cukurova, después de que Züleyha desapareció, Fikret avanza con su venganza y Demir vive un amorío intenso con Ümit. La ficción turca de las tardes de Telefe, Züleyha, transita una trama en la que el amor y el odio van de la mano pero sobre todo los secretos se mantienen como trasfondo.

En el capítulo del pasado viernes, Demir y Ümit disfrutaron de sus vacaciones juntos y a solas. En esa ocasión, no sólo se expresaron el mutuo amor que sienten, sino que él le confirmó que se divorciaría de Züleyha y que su objetivo es casarse con ella para que sea la nueva mujer de Cukurova. Luego, en una noche romántica, ella le abrió su corazón y le confesó el sentimiento más profundo: "nunca me había enamorado de nadie. Me di cuenta cuando te conocí. Tu cambiaste la manera de ver mi vida. Mi mundo se había vuelto diminuto pero contigo se volvió a expandir. Contigo me he vuelto optimista".

Por otro lado, Zevda contó a Alí Rahmet que se logró contactar a una persona que le contó el trasfondo de las cartas que llegaron a las manos de Züleyha: "Había un mayordomo que trabajó en la mansión mientras Adnan aún vivían. Züleyha y yo quisimos saber de él y aunque él falleció hablamos con su esposa que aún vive. Ella nos dijo la verdad, que había un niño. Nos dijo que un día una mujer apareció con un niño, una noche de lluvia y dijo que le pidió a Adnan que se hiciera cargo de su hijo como debía". Luego agregó que ese niño podría ser hoy el hombre que secuestró a Züleyha.

En el capítulo de este lunes, Alí Rahmet sospechará quién es la persona que secuestró a Züleyha: Fikret. Y está dispuesto a encontrarlo para rescatar a la esposa de Demir. En la búsqueda de su sobrino, encontrará información que nunca imaginó que él podría tener en su poder. "Aparentemente no se detendrá hasta que haya derramamiento de sangre. No puedo ir a la policía pero ¿debo ir y denunciar a mi propio sobrino?, ¿debería todo Cukurova saber quién es Fikret?", le dirá el señor Fekeli a Bahtiyar.

Por otro lado, Demir le hará un regalo a Ümit, una pulsera de diamantes para que siempre la lleve con ella. "Me gustó mucho, cada vez que esta pulsera toque mi piel, recordaré nuestros hermosos momentos", expresará ella quien luego al ver que un violinista toca al lado de su mesa, confesará: "siento que mi corazón se detendrá ahora".

En ese momento Demir la invitará a bailar y le confesará: "siempre he visto el dolor del amor, Ümit. No te imaginas lo difícil y abrumador que es no ser amado... tal vez nada es porque sí, tal vez fue para sentirme amado por tí. Ahora estoy bailando con una mujer de la que estoy enamorado y está en mis brazos".

En pleno romance y amor pleno entre los 2, Fikret avanzará con su venganza pero esta vez sabiendo que todo el pueblo mantiene vivo el rumor de la desaparición de la dama de Cukurova. "Züleyha Yaman lleva dos días desaparecida. Dicen que fue secuestrada. Fue después de que Demir dio un anuncio en los periódicos diciendo que le haría daño al bastardo que hable mal del honor de su padre", dirá la gente del pueblo.