Hercai: Füsun Aslanbey, el nuevo personaje que ingresará a la ficción y será más mala que Azize

lunes, 18 de abril de 2022 00:00

Hercai transita un camino de muchos cambios y desafíos, tras conocerse casi todos los secretos de Azize. El último será develado esta semana de la mano de un nuevo personaje que ingresará y que revolucionará a todos los personajes de la ficción turca de Telefe.

Se trata de Füsun Aslanbey, una mujer de carácter fuerte, movilizada por el odio y la ambición. Este nuevo personaje es cuñada de Azize y ya Aslan anunció su regreso a la mansión en el capítulo que se vio en la Argentina el viernes de la semana pasada.

"Los hombres de mi abuela me llevaron a una casa abandonada. Cuando Miran me rescató, Azize dijo que fue Füsun Aslanbey quien me sacó de la casa... Füsun Aslanbey está viva y tengo mucha curiosidad por ver la cara de mi abuela cuando regrese", expresó el hijo de la Sultana.

El nuevo personaje regresará a la mansión esta semana y movilizará a todos al develar el último gran secreto de Azize: quién es el verdadero padre de Miran. La revelación generará un gran quiebre en la historia, al límite de que los protagonistas tendrán que buscar un nuevo hogar pero sobre todo lo tendrá que hacer Azize, que será despojada de todo.

Füsun es dueña legítima de la mansión y madre de 2 hijos que por ahora no se develará quiénes son y dónde están. Estos secretos serán los nuevos que se tramen en la historia y las maldades vendrán de su mano, siendo más despiadada que Azize.

¿Quién es el personaje que interpreta a Füsun?

El personaje de Füsun está interpretado por la actriz turca Aysegül Günay. La mujer nació el 9 de noviembre de 1969 en Eskisehir y actualmente tiene 53 años de edad. Estudió en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Anadolu y debutó en la televisión en 2006 con el personaje de Niran en “Kaybolan Yillar”.

Si bien cuenta con una amplia trayectoria en la actuación, fue con “Hercai” cuando obtuvo reconocimiento internacional de la mano de su papel de Füsun Aslanbey.