Soñar Contigo: Gamze, el nuevo personaje que se suma a la ficción

lunes, 18 de abril de 2022 00:00

Se enamoraron, se besaron y apostaron a iniciar un noviazgo. Sin embargo las mentiras que salieron a la luz los separaron. Can y Sanem transitan el primer quiebre de la historia de Soñar Contigo, la ficción turca de Telefe conocida también como Pájaro Soñador.

La novela, de las tardes de Telefe, vive momentos en los que la pareja transita situaciones de desconfianza pero con el amor muy presente aunque sin darse a la luz. Sanem buscó a Can para demostrarle que la mentira que creó a su alrededor fue a partir de lo que generó Emre. Sin embargo cuando se lo quiso comprobar, no pudo hacerlo porque su hermana Leyla robó el contrato de la carpeta.

Esta semana, esta primera situación conflictiva quedará resuelta, dando paso al "inicio de una amistad" entre Can y Sanem. Sin embargo, la relación entre ambos se verá atravesada por un nuevo personaje que ingresará a la ficción este martes. Se trata de Gamze, una bella empresaria, ex compañera del joven Divit que llenará de celos a la chica Aydin.

Gamze es una muy amiga de Can, que fue compañera en la universidad y compartieron mucho tiempo juntos. Ella, en la historia, confesará que se metió en el mundo de la aventura de la naturaleza y el deporte gracias a Can, sin embargo no estuvo enamorada de él sino de un amigo de Divit. Pero Sanem no lo sabe y la presencia de esta chica motivará sus reacciones menos pensada.

Este nuevo personaje se caracteriza por ser muy predispuesta, compañera y simpática. Es la voz de una reconocida empresa internacional que contactará a la agencia de publicidad Fikri Harika para trabajar en una campaña de ropa deportiva. A partir de esto, se vivirán escenas muy intensas y románticas entre los personajes principales... ¿y un nuevo beso de Can y Sanem?

¿Quién es la actriz que interpreta a Gamze?

Asli Melisa Uzun nació en Ankara en 1995 y vivió en Ankara hasta los 18 años. Comenzó cursos de teatro y danza en Artmix Art Center cuando tenía solo 3 años. Después de su primera obra, "La sombra del burro", estudió gimnasia, ballet y danza jazz. En 2011, fue seleccionada para el Conjunto de Danza del Fuego de Anatolia.

Después de graduarse de la Escuela Secundaria Alemana en Ankara, continúa su educación en la Universidad de Colonia y la Universidad de Estambul Kemerburgaz con una beca en el Programa de Licenciatura en Derecho de Doble Titulación. Mientras estudiaba en Colonia, no se separó de su educación en danza y teatro y continuó estudiando danza moderna en el "Cologne Dance Center".

Mientras estudiaba en Alemania, fue seleccionada como Miss Universo Turquía 2015 y representó a nuestro país en el certamen de Miss Universo en Las Vegas. Asli Melisa Uzun, estudiante de derecho, continúa su carrera como modelo y actriz después de la competencia.

Asli Melisa Uzun se unió al elenco de "Verbotene Liebe-Next Generation", la nueva versión de "Verbotene Liebe", una de las series de televisión de larga duración en Alemania. Asumió el papel de Bobbi Atakan en la serie.