Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 14 de abril de 2022 00:01

Todo está por estallar en Cukurova. Fikret está decidido a arruinar a Demir y este último ya piensa en divorciarse de Züleyha. En medio una verdad salió a la luz pero falta la otra parte que revolucionará a todo el pueblo. "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de Telefe que en Argentina recibe el nombre de Züleyha, transita momentos de máxima tensión y con un futuro incierto.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha cuestionó a Demir después de que éste publicara en los diarios que su padre era un hombre de honor y con una vida impecable. "¿Por qué estas haciendo tanto alboroto?, ¿por las cartas que te enviaron? Hiciste un anuncio en una página del periódico, ¿era necesario?", lanzó la mujer.

Luego agregó: "solo digo que esas personas no deberían enterarse de esto... y ¿si lo único que quiere es dinero? eventualmente volverá a aparecer pero si no busca dinero tal como te dijo en esas cartas, hacer el anuncio lo va a provocar más". Al escuchar estas palabras, Demir estalló en odio y confesó que por eso hizo la publicación, porque quiere que de la cara: "quiero que se enoje y me confronte".

Pero ella le respondió: "y ¿si descubres algo que no quieres saber?, gracias a lo que hiciste, ¿qué haremos? Sólo te pido que consideres todas las posibilidades... Tu madre te lo dijo, habían muchas mujeres en la vida de tu padre, no digo de Zevda, sino de otras. Tienes que aceptar que hay una posibilidad, aunque sea muy pequeña pero la hay".

En el capítulo de este jueves, Ümit y Demir pasarán un momento juntos en la montaña, lejos de Cukurova, aprovecharán para hablar de su condición de amantes en el presente y cómo seguirán en el futuro. "Me pondría triste que terminemos pero si eres feliz con tu esposa, te comprendo y no me sentiría mal. Solo pensaría que amé al hombre equivocado pero trataría de continuar", le indicará ella.

Sin embargo él le aclarará: "sabes que estoy con mi esposa solo por mis hijos. Estamos muy mal. Dormimos en camas separadas... Züleyha ni siquiera me ama, nunca me ha amado. Su corazón le pertenece a alguien más". Al escuchar estas palabras, Ümit le refutará: "pero alguien que no está vivo, no puede amar a un muerto".

"No, no es así, ella si lo amaba y a Züleyha no le importa si está muerto", responderá Demir.

A partir de esto, Ümit lo invitará a vivir la vida: "las montañas están hechas de carbón y la vida se va tan rápido. Tenemos que disfrutarla, al menos mientras se pueda porque el destino nos persigue".

Ante esto, Demir le confesará decidido: "al volver le diré a Züleyha que quiero el divorcio".

Por otra parte, Müjgan enfrentará a Fikret para que le diga qué siente por ella y para que la deje de ilusionar: "no confías en mi de la misma manera de la que yo confío en tí. Entiendo, no estoy enojada ni te estoy culpando. No es necesario que confíes en mi como yo confío en tí ni tampoco me tienes que querer como yo te quiero".

Pero la respuesta de él será la menos esperada por ella pero sí la más deseada: "yo te amo, te juro que estoy enamorado pero no había tenido el valor para decírtelo".

¿Cómo seguirá todo? habrá que estar muy atentos a lo que se viene...