¡Qué vivan los novios!: la emocionante propuesta de casamiento a Flor Peña

A casi diez años de haber iniciado su noviazgo y con varios intentos fallidos de pasar por el altar, finalmente Flor Peña se casará con Ramiro Ponce de León, padre de su hijo Felipe. En medio de los rumores que circularon los últimos días, la actriz hizo el anuncio a través de las redes sociales. "Sí, quiero. En tu cara JLo que me copias en todo", escribió con humor junto a un video de la propuesta.

Luego de cerrar su ciclo como conductora de Flor de equipo, en Telefe, a mediados de marzo la actriz viajó a México acompañada por su pareja, sus tres hijos y su madre. Y allí, el abogado salteño decidió sorprenderla con un regalo. "Te amo, Flor. Fijate que podés hacer con esto, disculpá que hubo unos arreglos de último momento", le dijo a la protagonista de Casados con hijos, que rápidamente comenzó a abrir las diferentes cajas que armó su novio hasta llegar a leer una tarjeta que decía: "Amor mío, no sabemos cuándo pero ¿te casás conmigo?". Acto seguido, Ramiro sacó un anillo para completar la propuesta, mientras que la conductora aceptó, visiblemente emocionada.

"No lo puedo creer", manifestó la artista, obnubilada por el anillo que recibió y bromeó porque Ramiro no le dio una fecha para celebrar su boda. Cabe señalar que la pareja pensaba hacer una mega fiesta en 2019, pero cambiaron de planes a raíz de los problemas de salud que atravesaba el papá de Flor, que falleció a mediados de 2020.

Florencia y Ramiro se conocieron en febrero de 2013 en el casamiento de un amigo en común y enseguida comenzaron su historia de amor. Durante los primeros años, pasaron la mayor parte de su noviazgo entre Salta, donde vivía él, y Buenos Aires, donde la actriz suele concentrar la mayoría de sus compromisos laborales, hasta que nació Felipe en 2017 y decidieron convivir más tiempo para poder tener una dinámica familiar tradicional.

Luego de cinco años armoniosos, en 2018 Peña se vio obligada a contar públicamente que tenían una relación abierta luego de que apareciera una supuesta tercera en discordia en los medios. "La monogamia no ayuda a que las personas se elijan de un modo libre y auténtico", señaló y aseguró que ella también tenía sus historias fuera del vínculo con el abogado, pero que la idea era que no salieran a la luz.

Y se explayó: "Tenemos una relación abierta y consensuada. Siempre hablé de libertad, pero no era mi intención salir a presentar esta carta en un programa. El se equivocó en la manera de exponerse, porque es un inexperto. No termina de darse cuenta de que tiene una relación abierta con Florencia Peña. Hace mucho que no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja construida desde el amor absoluto. Y por ahí andamos".

Luego de las controversias que despertaron su estilo de vida, la pareja logró superar el mal momento y se afianzó. Por lo pronto, tendrá una fiesta multitudinaria y según reveló el relacionista público Gaby Álvarez, se celebrará en noviembre en Salta con cientos de personas.