Hercai: Zeynep, el nuevo personaje que se suma a la ficción de Telefe

jueves, 14 de abril de 2022 00:01

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita un rumbo de revelaciones en el que nuevos personajes se suman a la ficción. La historia de Miran y Reyyan tiene cada vez menos secretos ocultos y los caminos se van perfilando sin embargo, no todo está dicho y habrá grandes sorpresas.

En el capítulo de este miércoles, la Sultana enfrentó a Azize pidiendo todo lo que le corresponde a ella y sus hijos por ser herederos. "Usted viene buscando aliados pero no estamos en el mismo frente. Va a darle a mis hijos lo que corresponde, no sé lo que hará pero deberá hacerlo. Si trata de hacer alguna cosa le diré a todos los que yo se", señaló la madre de Aslan. Luego agregó: "se que Miran es el hijo de Hazar Sadoglu. Tiene 3 días para darnos lo que es nuestro, de lo contrario le diré a todos lo que se y empezaré por Miran".

Por otro lado, Gönul le contó a Azar que encontró a ese hermano que creía muerto y es Aslan. "El hermano que creía muerto está vivo. Aslan resulta que es mi hermano. Ese hombre al que le salvaste la vida es el mismo que arruinó la mía", apuntó la joven y aclaró: él no buscaba su familia como dijo, él venía sabiendo desde un comienzo todo".

En el capítulo de este jueves, Miran le aclarará a Reyyan que no confía en Aslan porque aún no queda en claro por qué escribió las cartas anónimas que le envió. "Aslan parece estar con nosotros, él confía en mi pero yo no confío en él". Luego le señalará que no permitirá que vaya a vivir bajo el mismo techo que ellos: "¿tu crees que permitiría que vivamos en el mismo techo? mi única preocupación es la persona que escribió esas notas... vengarse de mi abuela no es la única razón por la que vino, debe haber otras razones. Mientras lo averiguo no permitiré que él se acerque a tí ni te haga daño. Tu esposo pensó en todo hasta el último detalle".

En este episodio, que se verá este jueves por Telefe, un nuevo personaje se sumará a la ficción. Se trata de Zeynep, una hermosa mujer que no vendrá a conquistar el corazón de Miran sino que enamorará a su mejor amigo, Firat. Esta joven de ojos verdes, tendrá a cargo el cuidado del nuevo terreno con olivos que Miran le regaló a Reyyan.

El nuevo personaje interpreta a una ingeniera agrónoma y la forma como conocerá a Firat será de la manera menos pensada. Es que, mientras camina rumbo a la finca de Miran, casi será atropellada por él quien la increpará para que se corra. Sin embargo, ella se resiste a salir de su camino y seguirá tranquila por la senda. Al ver esa reacción, él se bajará del auto y la tratará de altanera.

Pero nunca imaginarán ambos que se encontrarán cara a cara en la finca y serán presentados por Miran. A partir de ese momento la relación será muy tensa pero finalmente cambiará y ese odio inicial se convertirá en amor.

¿Quién es la actriz que interpreta a Zeynep?

Dilaray Yesilyaprak es la actriz que interpreta a Zeynep. Nació y creció en Estambul y actualmente tiene 27 años de edad. Se define como una mujer que le "encanta viajar y ver la naturaleza". Además le "encanta esquiar en invierno y nadar mucho en verano". Se define como "una amante del agua" porque siente que la aisla "de todo" y le "calma el cuerpo y el alma".

"Actuar es algo que se enriquece a medida que lo intentas. Cada vez que iba me gustaba más, quería probar más, quería romper mis tabúes. Y así fue como comenzó el proceso", contó la joven al portal turco Aksam, sobre cómo fue su elección de esta carrera.

Luego agregó: "Si no hubiera elegido actuación, hubiera estudiado magisterio en la universidad, podría haber enseñado. Me encantan los niños tanto. Son la forma más pura del hombre. Admiro su imaginación. Creen en el juego que están jugando al cien por cien. Creo que como actores, en realidad necesitamos esa imaginación, esa creencia".