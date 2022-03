Soñar Contigo: de casual a fiesta, los look de Sanem

jueves, 31 de marzo de 2022 00:00

Extrovertida, creativa y algo ingenua. Así es Sanem, la joven protagonista de "Erkenci Kus", la ficción turca cuyo nombre en Argentina es "Soñar Contigo". La novela de las tardes de Telefe, es una de las más elegidas por el público a partir de su argumento que complementa la comedia y el amor.

La protagonista es una chica que sueña con ser escritora e ingresó a trabajar a una agencia publicitaria para no verse obligada a casarse con quien no ama. Allí conocerá a Can Divit, el hijo del dueño de la empresa, que se hizo cargo de la misma. Este joven es fotógrafo, ama la vida en la naturaleza y siempre se la pasó viajando. Sin embargo, encontró en la joven a su gran amor.

Una de las cosas que lo enamoró fue su aroma a flores naturales. Can se vio conquistado por el perfume que Sanem siempre lleva en su cuerpo y que es producto de una crema que ella misma elabora en base a flores. Pero también hay algo más que lo vuelve loco, su estilo personal.

Sanem tiene un estilo particular para vestirse que fue pensado también para llamar la atención de los espectadores de la ficción. La chica, que por aquel entonces representa a una joven de 25 años, luce indumentaria casual e informal que la lleva a pasar de los pantalones cortos a los vestidos largos.

El pelo lacio u ondulado, su look se luce en cada capítulo y el mismo Can se lo dirá en más de una ocasión.

Mirá los diferentes look que se vieron en los últimos días

¿Quién es la actriz que interpretará a Sanem?

Su nombre es Demet Ozdemir, tiene 26 años de edad y es actriz, bailarina y modelo. Nació el 26 de febrero de 1992 en Izmít, Turquía. Es la menor de tres hermanos, cuando tenía 8 años se mudó a Estambul para vivir allí con su madre y sus hermanos después del divorcio de sus padres. Su hermano y abuela emigraron posteriormente a Alemania.

Es conocida por haber protagonizado varias tiras turcas, sin embargo fue con la ficción "Soñar Contigo" con la que obtuvo mayor reconocimiento y recibió un premio por el papel que desempeñó en la tira, junto a su compañero Can Yaman. En 2018 la actriz, alcanzó su máxima popularidad tras protagonizar esta ficción.

Actualmente esta pasando por uno de sus mejores momentos, se declaró feliz y enamorada en cada unos de los posteos que subió a su perfil de Instagram. En las redes sociales tiene mas de un millón de seguidores, que muestran su afecto a través de una innumerable cantidad de reacciones en cada una de las publicaciones que sube a diario.