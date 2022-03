Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves con el amor naciendo en Ümit

jueves, 31 de marzo de 2022 00:00

La venganza avanza en Fikret, sin embargo poco a poco su mayor aliada, Ümit, comienza a dar un giro inesperado. La ficción turca Züleyha, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", transita un rumbo en el que sus personajes viven el amor y el odio de manera paralela.

En el capítulo de este miércoles, Demir y Ümit mantenían una charla telefónica, en la que programaban un nuevo encuentro cuando Züleyha ingresó a la oficina de su marido. En ese momento él trató de evitar que ella advirtiera la realidad de la comunicación y desvió la charla. Del otro lado, la médica se dio cuenta que Demir estaba esquivando la llamada porque su esposa estaba presente.

Tras cortar el teléfono, Ümit reveló: "Decis que no tenes nadie que te detenga pero cuando ella aparece, los obstáculos emergen. No me conoces en lo absoluto Demir Yaman, no sabes lo que hago para quitarlo. No va a importar si tu mujer es la más hermosa del mundo".

En el capítulo de este jueves, Ümit reconocerá que siente algo por Demir pero tratará de evitar que sus sentimientos entorpezcan el camino de la venganza. "Te has enamorado en serio Ümit, no lo hagas. Eso no es lo que viniste a hacer acá. Tu objetivo es otro", se dirá a sí misma al tratar de dominar el corazón.

Por su parte, Züleyha le pedirá a Demir un consejo para saber cómo actuar con la herencia de Yilmaz que fue incautada por la justicia. Es que tras "llover" los billetes en el terreno donado, el juez los tomó para resolver su destino.

"Me molesta mucho. Kerem Alí debería tener el dinero no el Estado. El juez dice que tengo derecho a tenerlo pero será difícil, nadie más puede hacerlo", se mostrará preocupada Züleyha y agregará: "tengo que meter una demanda... Kerem Ali debería tenerlo ese dinero".

Por su parte, Demir coincidirá y reconocerá que "debería pasar a Kerem Ali sin que nadie interfiera. Müjgan tendría que detener a su tía".

Por otro lado, Züleyha le reconocerá a Demir que la carta anónima que encontró en su escritorio le "dio vuelta en la cabeza": ¿después de 30 años quien fue, que quería o para que?". Frente a estas preguntas, su esposo reconocerá que "es muy claro, me pedirán dinero".

"¿Qué pasa si publican esa carta?... no querría que su abuelo fuera difamado de tal acusación... escucha en la carta se menciona claro que tenía una relación con otra mujer y si eso se publica toda la gente va a hablar", lamentará Züleyha.

Por otro lado, Behice irá a buscar a Züleyha a la mansión Yaman para amenazarla si no devuelve el dinero: "enterraste vos el dinero ahí y fue para afectarnos. Por eso donaste el terreno. No voy a dejar que te despojes el dinero de Kerem Ali... esto es lo que vas a hacer vas a ir al juzgado a pedir que lo devuelva al dinero y lo vas a regresar. Eso es lo único que te pido porque sabes qué es lo correcto".