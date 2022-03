Dani La Chepi debió ser internada de urgencia y la tendrían que operar

jueves, 17 de marzo de 2022 00:00

En las últimas horas, la influencer Dani La Chepi, preocupó a sus seguidores ya que a través de un video dio a conocer que la debieron internar de urgencia y que se encuentra al cuidado de su madre. En ese difícil momento no dejó de lado el humor y contó cómo pasa en tiempo en la clínica Olivos.

Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping. Amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comenzó diciendo La Chepi a través de sus stories de Instagram.

Y agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.

Y con humor, jugó para relajar el momento. “Tengo una bronca. Me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”.

Dani la Chepi contó que sufre de anorexia nerviosa: "No quiero que halaguen mi cuerpo"

Dani La Chepi, es una humorista surgida de la redes, que tuvo un gran 2021 con su participación en MasterChef Celebrity Argentina. Fue una de las reemplazantes de Darío Barassi en "100 Argentinos dicen" y está a punto de debutar también en la conducción de "El juego de la Oca", una nueva apuesta de El Trece.

En este contexto, quiso contar sobre su trastorno alimentario para concientizar a sus seguidores. "Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno. Y muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable", contó en diálogo con Agarrate Catalina.

Además, reveló el lado B de esta enfermedad. "La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso", agregó.