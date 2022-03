Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 17 de marzo de 2022 00:00

Encubrimientos y mentiras entramadas, se repetirán esta semana en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. La novela turca atravesará momentos en los que no todo está dicho y cuando se termine de conocer la verdad, todo puede terminar muy mal.

En el capítulo de este miércoles, Zehra supo que Hazar mató al hijo de Azize y Nasuh conoció que Miran es hijo de Hazar. Ambas verdades ocultas fueron reveladas en una discusión a solas entre los dos y generó gran revuelo.

La primera la lanzó Nasuh generando gran sorprensa a Zehra: "Piensa en mi propio hijo. Miran y Reyyan no pueden estar juntos. No tendremos ningún vínculo con los Aslanbey, porque Hazar mató al hijo de Azize. Hazar mató a Mehmet Aslanbey... Hazar no recuerda haberle disparado". Esto también lo escuchó Reyyan que estaba en un rincón escondida y generó un gran dolor en la joven.

Sin embargo la madre de Reyyan no creyó lo que él decía y lanzó la verdad que ocultaba y que cambiará toda la historia: "nunca conociste a Hazar, lo conozco muy bien y a su corazón. No le quitó la vida a nadie, no puede dañar a nadie... pero yo voy a terminar con esta venganza porque Miran también es hijo de Hazar".

En el capítulo de este jueves, Reyyan enloquecerá al escuchar a su abuelo diciendo que su padre es un asesino. Pero Aslan se la llevará de la escena a la mansión y allí Miran los atrapará juntos. Será en el momento en el que ella le pida a Aslan que guarde el secreto de quién mató al padre de Miran. Pero este último aparecerá y no entenderá cuál es el secreto a ocultar.

Sin embargo, Aslan respetará el pedido de Reyyan y le dirá a Miran: "este secreto no es mio, es de ustedes, yo por mera coincidencia ayudé que Yeren no lo revele... Vine acá para disculparme por lo que ocurrió en el jardín del te, cuando vi a Reyyan la ayudé". Pero Miran no le creerá nada y explotará de odio.

Por otro lado, Zehra y Esma se reunirán a escondidas. La mamá de Reyyan le contará a la empleada de los Aslanbey que la carta reveladora que Dilsha le escribió a Hazar la perdió. "¿Cómo voy a reunir a Miran y Hazar sin tener ninguna prubea?", le dirá Zehra. Pero en ese momento que ambos hablaban a solas, Azize pasará con el auto y las verá conversando. De esta forma descubrirá que Esma es "una traidora".

Cuando los problemas parecen pasar sólo por ese lado, Yaren cruzará a Reyyan con su veneno. Será en el momento en el que ella esté sola llorando por lo que sufre. "Es difícil estar atrapada en la tierra, soy como ustedes, estoy atrapada en un gran secreto", dirá Reyyan a sus plantas. Pero Yaren le romperá una maceta y le dirá: "un día ese Miran también huirá y escapará de ti. No se cuando lo hará pero lo hará. Ese día te enfrentaré y enrostraré tus palabras".