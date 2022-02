"Seguir confiando": Paula Chaves volvió a Telefe en medio de rumores sobre "Bake Off"

martes, 8 de febrero de 2022 00:04

Paula Chaves regresó a la pantalla de Telefe y por dos semanas, estará al frente de "Cortá por Lozano". Es un rol que conoce bien ya que estuvo antes reemplazando a Vero Lozano pero este año, lo hace en medio de rumores.

Y es que aún no está confirmada para este año una nueva temporada de "Bake Off Argentina" para la grilla de Telefe sino que se le dará lugar a "The Masked Singer" con Natalia Oreiro, así como a "La Voz Argentina".

"Me encanta mi trabajo… soy una agradecida de la vida de poder trabajar de lo que me hace tan bien, con gente tan buena y generosa…Gracias a todo el equipo de @cortaxlozanofan @telefe por recibirme siempre con tanto amor… y a vos @verolozanovl por seguir confiando en mí. Me esperan dos semanas espectaculares para disfrutar y divertirnos juntos… Los espero todos los días 14.30 hs. en @telefe", destacó este lunes, junto a un video de su regreso.

Paula, en tanto, sigue con sus proyectos relacionados a la moda y también a su preparación como doula, una profesión para la que se preparó tras sus experiencias de maternidad.