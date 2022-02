Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este martes con una peligrosa amenaza

martes, 8 de febrero de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, atraviesa momentos en los que el dolor y la angustia se conjugan en sus protagonistas. La semana pasada, Hünkar Yaman fue asesinada en manos de Behice y eso desató un escenario no pensado hasta ese momento y en el que Demir se dará cuenta que hay una nueva persona enemiga cerca de la que debe cuidarse... pero sobre todo descubrir.

En el capítulo de este lunes, tras la muerte de Hünkar, Fekeli y Demir mantuvieron una charla a solas en la que la recordaron y dejaron afuera sus diferencias. Demir fue el primero en expresar sus emociones: "Si mi madre apareciera, diciéndome que fue una broma para que la valore. Me tiraría a sus pies. Diría que ahora se lo que es estar sin mi madre, me arrodillaría. Le juraría no lastimarla, nunca le haría daño pero ya es tarde".

Por su parte, Fekeli expresó entre lágrimas y con la voz quebrada: "la señora Yaman se fue, ya nada más importa. Todo acabó. Sabes qué es lo que más me duele Demir? cuando alguien se va no puedes reparar sus errores, no puedes suplicar a quien has perdido ni pedir perdón por tus equivocaciones. Eventualmente lo asumes, logras aceptarlo pero es demasiado tarde. Tenemos que sonreír y soportarlo. Es lo único que podemos hacer".

En el capítulo de este martes, sorprenderá la presencia en el funeral de Zerda quien fue muy mal vista por el resto de las mujeres. "Que pronto encuentres la paz, encuentres fuerza para pronto salir adelante", expresará la mujer al momento de abrazar a Züleyha.

Luego Zerda hablará con Demir a solas, afuera de la casa. "No te disculpes en un momento así. Me puse tan triste al enterarme... ¿quién fue capaz de cometer este asesinato atrós?, ¿por qué?", preguntará a lo que el hijo de Hünkar confesará que alguien quiso hacer pasar el crimen como un robo porque se llevaron las joyas pero no fue así y cometió un error.

"Quien lo hizo, quiso que pareciera un robo. Dejaron el dinero en su bolso. Descubriré quién lo hizo, voy a encontrar al culpable", agregará Demir a la mujer.

Por su parte, Behice se mostrará nuevamente fría ante Müjgan, quien la responsabilizará de la muerte de la madre de Demir y desatará una fuerte discusión.

"La vida es extraña. Un día estás acá y otro día no. La espléndida Hünkar Yaman, la gran dama de Cucurova, increíble. Hasta ella se enfrentó a la muerte cuando su hora llegó", lanzará la tía a lo que su sobrina le aclarará: "parece que alguien hizo que su hora llegara. Alguien la apuñaló en varias ocasiones".

Al escucharla, Behice dirá que "ojalá encuentren al culpable" pero Müjgan le refutará: "¿de verdad quiéres que encuentren al culpable?... es bastante extraño, no es verdad. Hünkar fue asesinada justo después que dijiste que tenías que deshacerte de ella. Qué coincidencia, ¿no te parece? Tú misma lo dijiste cuando estábamos arriba. Dijiste que si Hünkar se mudaba a la mansión nos iba a sacar de acá y que tenías que actuar inmediatamente. ¿Ya lo olvidaste? es muy extraño".

Las palabras de Müjgan se convertirán en una sentencia para Behice quien le hará una fuerte advertencia que sonará más bien como amenaza y que dejará a la sobrina con el miedo de lo que puede pasar.