Un nuevo galán se suma a Hercai: Dogan Bayraktar interpretará a Aslan Aslanbey

domingo, 20 de febrero de 2022 00:00

Es muy seductor y atractivo, y llegará a la ficción turca Hercai para generar nuevos quiebres en la historia. Se trata del personaje Aslan Aslanbey, un galán que se sumará a la novela desde este lunes pero bajo la figura del villano.

El actor turco tiene actualmente 26 años y formó parte de las grabaciones de la serie cuando tenía 24 años de edad. Su incorporación es en la Tercera y última Temporada que empezará a verse en Argentina, por Telefe, desde mañana. La semana pasada, se dio el final de la Segunda Temporada con la muerte de un querido personaje: Elif.

La joven dijo adiós a la trama de manera trágica y sacudió al fandom que no lo esperaba. Su salida fue en un contexto de desamor con Azat que le confesó que no podía amarla y que su corazón seguía atado a Reyyan. La muerte llegó de una forma simbólica, hundiéndose en el río con su vestido de novia, y eso llevó a que la villana, Azize Aslanbey quedara muy debilitada.

En este escenario, se sumará a la ficción Aslan que ingresará como el hijo que se creía muerto de la Sultana. El joven viene con sed de venganza por haber sido desterrado de la familia y obligado a estar en el anonimato. "Sin muchas personas alrededor, uno tiene mucho para pensar. Y yo pensé mucho todos estos años. Pensé en quién me privó de mi familia, el mismo que me robó mi infancia", lanzará el joven al sumarse y lanzará: "no me importa la venganza sino la sed de justicia".

Pero ¿quien es este galán?

Dogan Bayraktar nació en Estambul y estudió Aviación Civil en la Universidad de Nisantasi. En 2015 participó en la competencia de concurso de "Mejor Modelo de Turquía" lo que le sirvió para ingresar en una producción de televisión, Tuvo su primer experiencia como actor con la serie Warrior, que comenzó a transmitirse en 2017. Luego, tomó el papel en la serie Hercai, donde logró gran reconocimiento en su país de origen.

Su camino en la actuación lo acompaña con el del modelaje donde ya ganó las pasarelas. En sus redes sociales ya cosecha miles de Me Gusta con cada publicación y cientos de comentarios. En Instagram cuenta con 306 mil seguidores que lo acompañan en cada uno de sus nuevos proyectos para alentarlo y también halargarlo.

En una de sus últimas publicaciones, donde se lo ve en la producción para la revista turca Gardirop, sumó más de 20 mil Me Gusta en pocos días. Allí se lo define como un verdadero galán con un gran poder de seducción y atracción hacia el público más allá del papel que le toca interpretar.