Telefe cambia su programación desde este lunes: ¿cuáles son los nuevos horarios de las novelas?

domingo, 20 de febrero de 2022 00:00

Desde este lunes, Telefe cambia su programación y apuesta a un nuevo producto turco para competir en la carrera por el rating. El canal de las pelotas tendrá desde este semana, 4 ficciones extranjeras (3 turcas y 1 brasileña) con las que dará continuidad al éxito que ya mantienen durante las siestas, tarde y noche.

Este lunes ingresa a la grilla Soñar Contigo, una novela que cuenta la historia de una joven soñadora, que se enamora del hijo del dueño de la empresa en la que trabaja. La ficción, con toques de comedia, se incorporará entre 2 series que le va muy bien en Argentina: Hercai y Züleyha.

Con la nueva programación, Dulce Ambición se mantendrá a partir de las 16 horas. Luego a las 17.15 comenzará Hercai (antes estaba a las 16.45 horas) que a partir de ahora tendrá una duración menor a la de antes, de sólo 45 minutos.

A las 18 horas debutará Soñar Contigo y tendrá una duración de 45 minutos. Luego dará lugar a Züleyha que irá desde las 18.45 horas hasta las 20 horas que iniciará Telefe Noticias.

En la noche, Fugitiva seguirá en su horario tradicional de las 21.30 con una duración de una hora. Luego a las 22.30 dará lugar a Masterchef Celebrity.

De esta forma la nueva grilla se pone en competencia para mantener el liderazgo de la audiencia. En la vereda de enfrente, El Trece lleva de 16 a 17.30 horas a "Bienvenidos a Bordo"; luego de 17.30 a 18.30, "Turno Tarde"; de 18.30 a 20, "100 Argentinos Dicen"; de 20 a 21, Telenoche; y de 21 a 22, El Gran Juego de la Oca.

La nueva apuesta de Telefe

Soñar Contigo, también llamada Pájaro Soñador (Erkenci Kus, en su idioma original), cuenta con 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno, que en la Argentina serán fraccionado en episodios cortos, para extenderlo en el tiempo, como ya ocurrió con Doctor Milagro, Hercai y Züleyha.

La historia gira en torno a Sanem Aydin, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora y vivir en las islas Galápagos. Cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a su vecino Muzaffer si no encuentra empleo estable, comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad llamada Fikri Harika gracias a su hermana Leyla, que es la secretaria de Emre Divit, hijo del dueño.

Por otro lado, Can Divit, el hermano mayor de Emre, es un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa. Allí, le revelan que su padre tiene una grave enfermedad, su padre le encarga que dirija la empresa y que encuentre al topo que está ayudando a su competidora Aylin. Can no tiene más remedio que aceptar, despertando la envidia de Emre, el verdadero topo de la empresa, además de amante y socio secreto de Aylin.