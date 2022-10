Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 10 de octubre de 2022 00:00

Intenso y con importantes giros. Así avanza Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, atraviesa momentos con el drama atravesando la historia pero con el amor marcando cada vez más presencia.

En el capítulo del viernes pasado, Betül y Colak se casaron a las apuradas, después de que ella volvió a la casa de él tras dejar a Abdülkadir entre la vida y la muerte. La ceremonia fue de último momento y contó con la presencia sólo de los allegados a ambos y con un juez civil que fue convocado por la gente del empresario de una manera poco clara.

Por otro lado, Fikret sufrió un accidente automovilístico y lo dejó al borde de la muerte. Por su delicado estado no puede ser sacado de Cukurova pero el hospital en el que está internado no cuenta con profesionales capacitados en alta complejidad para encarar su cirugía.

En el capítulo de este lunes, Hakan irá en busca del médico más importante de Estambul para que viaje allá y pueda curarlo. "Hay alguien muy importante en Turquía y está en el hospital ahora. Dicen que solo usted puede operarlo, por favor", expresará Hakan al médico pero este negará cualquier posibilidad de acceder.

"Mi calendario está lleno, todo el año. Lo siento mucho", dirá cortando rotundamente la aspiración de aquel. Sin embargo, Hakan redoblará la apuesta y le ofrecerá el monto que él quiera para ir a hacer la intervención.

Más tarde, Züleyha y Cetin irá a la justicia a pedir que se investigue lo que le pasó a Fikret. Es que ninguno cree que haya sido un accidente y ven una mano negra en todo esto. "Verá señor fiscal, no creemos que haya sido un accidente", dirá Züleyha a lo que Cetin agregará: "se mucho de automóviles y vi el suyo. Dos de las yantas se salieron. Es imposible que eso pase al mismo tiempo. Creo que alguien intentó asesinar a Fikret".

Ante este escenario, Züleyha apuntará todas sus sospechas a Colak. "Ellos pelearon hace un tiempo pero Fikret lo hizo enojar demasiado. Creemos que esto fue una venganza por esto", asegurará ella.

Lejos de todo esto, se conocerá que Colak mandó a uno de sus empleados a contratar a un juez falso para el casamiento que contrajo con Betül. "El juez falso debe tener el certificado y todos los documentos... Ya cubrí los detalles. Ella debe pensar que se está casando en serio. Que no sospeche", se escuchará decir a Colak.

Por otro lado, Abdülkadir tratará de matar sus sentimientos por Betül al ver cómo ella prefirió abandonarlo en estado moribundo e irse a casar con Colak. "La amo demasiado como para arriesgar mi vida. Preferí morir a verla con otro. Me equivoqué amigo y fue un error", le confesará a Hakan.

Luego agregará: "ella me dejó acá para morir solo. Pensé que era mutuo, pero veo que no. En cuanto pudo se fue con Colak. Me di cuenta al despertar. Al verme tan mal y por morir, fue a casarse con él", explicará él recordando que aquel día que ella fue a despedirse la escuchó. "Pensó que estaba dormido. Me pidió perdón y luego se marchó como si nada", finalizará.