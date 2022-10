Soñar Contigo: Hüma abandona para siempre la ficción

lunes, 10 de octubre de 2022 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el final de Soñar Contigo por Telefe y con esto un nuevo personaje abandona la ficción. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, transita sus últimos días rumbo al último capítulo que se verá la semana que viene.

La historia de Can y Sanem atraviesa momentos de máxima tensión con el amor puesto en juego y la decisión de ella de no regresar con él, forzando un sentimiento. Sin embargo, él se volvió a enamorar de ella sin recuperar los recuerdos pero ella no le cree.

En este escenario, un nuevo personaje abandonará la serie. Se trata de Hüma quien es la madre de Can y Emre e ingresó en la primera etapa de la ficción. Su salida se dará en el capítulo que se verá este lunes por Telefe y vendrá a concretarse casi una semana después del abandono de la historia de Azize (Ahmet Mark Somers).

"Voy a cambiar la página y empezar una nueva vida. Ya tengo mi maleta lista", anunciará la mujer a sus hijos tras una serie de situaciones que alterarán la tranquilidad de los Divit.

Con su salida se termina de cumplir la despedida de los 4 personajes que estaban definidos para salir en el penúltimo capítulo original, el 50 de toda la trama que en Argentina será el episodio 167. Además de Azize, los otros personajes que se fueron en estos últimos días fueron Deniz (Basak Gümülcinelioglu) y Bulut (Ahmet Olgun Sünear).

¿Quién es la actriz que interpretó a Hüma?

La actriz que interpretó a Hüma es Ipek Tenolcak, quien nació el 12 de julio de 1970 y tiene 52 años. Fue modelo durante mucho tiempo y comenzó su carrera como actriz en 1996 con la serie Sehnaz Tango. Además es presentadora y tiene un buen dominio del inglés.

Se casó con Nurettin Ersoy entre 1992 y 1996 y luego se separaron. Tiene una hija llamada Yagmur Ersoy de este matrimonio.