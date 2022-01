Morena Rial, ¿engañada?: "yo le di algo y no le sirvo para una noche”

viernes, 28 de enero de 2022 00:00

A través de sus redes sociales, Morena Rial llamó la atención de todos y creó especulaciones de todo tipo de una serie de publicaciones en las que se despachó contra una mujer sin mencionarla.

Esta vez, la hija de Jorge Rial usó su cuenta de Twitter contra una misteriosa mujer con fuertes declaraciones. “Me viene a bardear a mí, pobrecita. Seguí cog***** por plata, mamu. Y que te sigan humillando”, empezó escribiendo Morena.

Sin embargo eso no fue todo ya que agregó: “Por lo menos, yo le di algo y no le sirvo para una noche”. De inmediato, sus seguidores preguntaron si se trataba de alguna infidelidad que habría sufrido Morena, pero ella no dio más detalles.

Por otro lado, muchos lo relacionaron con un video en vivo que hizo la joven en su cuenta de Instagram, donde, ante la consulta de uno de sus seguidores, reconoció que no estaba sola, pero tampoco en pareja. “¿Tenes novio?”, quisieron saber Morena los contestó: “Lo voy a responder por primera y última vez”.

Y añadió: “No estoy sola, pero tampoco es nada formal, así que estoy soltera”.