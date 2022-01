Hercai: avance del capítulo de este viernes con una promesa inquebrantable

viernes, 28 de enero de 2022 00:00

Hercai transita el tramo final de la Segunda Temporada con la mentira de Azize cada vez más destruida y el amor entre Miran y Reyyan reconstruyéndose todo el tiempo. Este jueves, el joven Aslanbey le pidió a Hazar Sadoglu que se unieran para poder encontrar la verdad del pasado pero para eso nadie debe saber que están juntos en ésta.

Esta semana, Miran leyó una carta de su madre en la que le pide a Hazar que la saque de la casa que vivía con el padre de Miran porque ya no aguantaba la violencia que sufría. Si bien estas palabras retumbaron negativamente en la cabeza del joven, vinieron a reforzarse con la voz de la Sultana que confirmó que su madre vivió un infierno en la mansión y que quería irse. El mismo escenario le confesó la abuela Sükran, quien contó que su hija no soportaba el dolor de vivir en esa casa dominada por Azize.

Si bien las primeras reacciones de Miran fueron rechazar las palabras, luego las terminó aceptando al límite que le pidió a Hazar trabajar juntos para saber lo que pasó en el pasado. "Tenemos que descubrir juntos la verdad", señaló Miran a Hazar en una charla que tuvieron cara a cara y solos. Al escuchar estas palabras él le dijo: "no quieres terminar con tu hostilidad pero quieres que investiguemos el pasado juntos. ¿Y vas a compartir todo lo que descubras conmigo?".

Miran dijo que sí lo hará porque quiere "que toda la verdad salga a la luz". "Actuaremos juntos, haremos la investigación en equipo pero no quiero que nadie sepa de nuestro trato. Todos deben creer que somos enemigos, Reyyan también".

En el capítulo de este viernes, Hazar decide contarle la verdad a su hija al ver que ella estaba sufriendo mucho por estar separada de Miran y por todo lo que la búsqueda de la verdad generaba. Al escuchar a su padre decide ir corriendo a los brazos de Miran y fundirse con él en un abrazo.

"No quería tenerte más en esto Reyyan. No quería que te preocuparas más. Solo ven conmigo, no nos separemos de nuevo. ¿Puede ser?", le pidió él a lo que ella prometió: "no nos separaremos más". "Por más que sepas que algo me molestará y me lastimará, no me lo ocultes. ¿De acuerdo?", le pide ella, a lo que él confirma que la promesa la cumplirá.

Luego ambos deciden ir a un hotel a pasar la noche. Allí él le preparará varios agasajos para demostrarle una vez más su amor.

Antes de irse Miran le pidió a Hazar ver a Elif pero él le aclaró: "No tengas miedo. Elif está confiada a Dios primero y a mi con Azat. Nada le pasará en esta casa. Puedes verla, por supuesto pero no ahora. Ella ahora no necesita a su hermano, necesita al hombre que ama en este momento".