Tierra Amarga: el plan de Züleyha y Yilmaz, descubierto en el capítulo de este miércoles

Después de que Züleyha y Mugjan estuvieran nuevamente cara a cara en el juzgado, por el intento de asesinato que la médica cometió contra la esposa de Demir Yaman, un nuevo golpe podría sacudir a la joven que está a punto de escapar a Alemania con Yilmaz Akkaya.

Todo se dará luego de que Mugjan quede libre ya que Züleyha negó que haya sido ella quien habría intentado matarla, ocultando la verdad para continuar con el plan que tiene con el empresario. Sin embargo, el proyecto de irse juntos se verá amenazado nada menos que por Hunkar.

"¿Por qué no la denunciaste? ¿Por qué mentiste?", le cuestionará Yilmaz a Züleyha, sobre Mugjan. "Con ella en la cárcel nos podríamos ir... ¿No crees que no sé lo difícil que sería para un hombre como tu? Yilmaz nos iremos muy pronto de aquí, y Kerem Alí vendrá con nosotros", le dice Züleyha a solas en la casa, a Yilmaz.

"Mugjan va a estar lejos de su hijo, he perdido el sueño sólo pensando en eso... ¿me entiendes? No tuve corazón para dejar que la apresaran, sé muy bien lo que es estar en la prisión", agrega ella. "Züleyha tampoco quiere separar a mi hijo de su madre, no quiero causarle ese dolor pero es necesario. Ignoró a tus dos hijos e intentó matarte, el mío no puede estar con su madre", el asegura el galán.

Y añade: "Si hubieras muerto serían huérfanos, sólo de pensarlo me enloquece. Pero no te preocupes, seremos muy felices con nuestros hijos". Posteriormente ella le pregunta sobre los pasaportes para los cinco, incluido el hijo de Mugjan. "Necesitaremos mucho dinero para esto, venderé todo", le asegura él.

Si bien el encuentro entre ambos se dará a solas y en la noche, en la casa de Yilmaz en la que vivía anteriormente con Mugjan, la pareja no podrá ocultar su deseo y lejos de disimular, se abrazarán bajo la luna de la helada noche en Cukurova y será Hunkar quien los vea.

¿Será capaz de enfrentarlos y volver a truncar su futuro juntos?