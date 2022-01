Zaira Nara y Paula Chaves, las nuevas conductoras de Telefe

miércoles, 19 de enero de 2022 12:42

Se vienen cambios en la pantalla de Telefe y uno de ellos se vincula con la conducción de conocidos ciclos. Se trata de "Cortá por Lozano" y "Flor de equipo".

Vero Lozano se tomará descanso y su sillón será ocupado por Paula Chaves que ya conoce el manejo del ciclo, gracias a que estuvo antes al frente. La modelo y conductora de "Bake Off Argentina" está lista para guiar al panel en gran parte del mes.

En el caso de "Flor de Equipo", el programa seguirá adelante pese a que su conductora Flor Peña decidió renunciar. El lugar será ocupado por Zaira Nara al menos por el próximo mes en el que se definirá cuánto tiempo más estará el ciclo en pantalla.

Flor Peña se tomó licencia de "Flor de Equipo" en más de una oportunidad para poder encarar proyectos de actuación y también, colaboración con su gran amigo Marley. Es por eso que no sorprendió que este martes decidiera hacer público su adiós al programa de Telefe, que se queda sin magazine matutino al menos por ahora.

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor De Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás", destacó en un posteo en Twitter e Instagram, junto a una foto con sus compañeros.

"Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con @telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor De Equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando", destacó.

Flor también se refirió a sus compañeros. "Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo".