Guerra de rosas, llega al final y Gülru buscará "sanar" a Ömer pero algo ocurrirá

martes, 24 de agosto de 2021 00:25

Comenzó la cuenta regresiva para el final de Guerra de Rosas y la historia va tomando giros casi inesperados. Este lunes, Gülfem (Canan Ergüder) debió enfrentar los rumores de la quiebra del taller frente a sus trabajadores y el panorama se torna oscuro y nebuloso.

"Queridos amigos, tengo algo importante que decirles ahora. Se que después de la muerte de Cihan (Sercan Badur) no pude venir al taller con ustedes pero escuché los rumores. Hay muchos rumores que se dicen por ahí, se dice que Gülfem se hunde. Los pasos son incuestionable. O cerramos el taller o reducimos el equipo", lanzó Gülfem pero al ver la reacción del personal tuvo que dar marcha atrás a sus palabras.

Los nervios la llevaron a reír sin poder contenerse mientras los empleados la miraban desconcertada. Ante este escenario, se retractó y confesó: estoy pasando por un momento difícil, complicado, lo voy a superar. Los rumores son solo rumores ridículos, no lo tienen que tomar en serio".

Sin embargo el mejor camino para que el taller no cierre es generando una reducción de personal pero ella se resiste y optará por vender sus cosas. "Prefiero morir a vivir con reducciones", lanzó.

Ante este escenario Gülru (Damla Sönmez) avanza con su desafío de diseño de moda e irá más allá de cualquier límite para conseguir su objetivo. Pero paralelamente buscará apostar al amor, ya sin nadie que se le interponga.

Ömer (Baris Kiliç) pasará a buscarla por la casa para ir a comer pero al principio ella no aceptará porque tendrá que presentar los diseños de moda. Sin embargo luego ambos comerán juntos y allí ella armará el momento propicio para expresar sus sentimientos retenidos y el deseo para su vida.

"Quiero sanarte, que me sanes. No se si podremos hacerlo, pero realmente lo quiero. Podemos superar todo esto, no lo crees", lanzó Gülru a Ömer, quien ahora duda de su amor y del camino a tomar.

¿Se vendrá la apuesta al amor después de todo lo negativo que tuvieron que atravesar?

La novela turca ahora atraviesa la etapa final