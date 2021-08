Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este miércoles

miércoles, 25 de agosto de 2021 00:00

"Züleyha, Tierra Amarga" atraviesa momentos decisivos y mantiene expectante a la audiencia que no se pierde detalle que la disfruta en las tardes de Telefe. Te contamos qué se viene.

Yilmaz saltó un muro y entró a la hacienda dispuesto a terminar una charla con Züleyha que deja en claro su decisión de no ir más contra sus sentimientos. Su arriesgada jugada se verá afectada por un hecho que movilizará todo.

Al llevarla hacia el invernadero, tras amenazar con su arma a los empleados, Yilmaz (Ugur Günes) le dijo a Züleyha (Hilal Altinbilek): "Mi vida es una pesadilla. No puedo sacarte de mi mente. Sé lo que pasaste por mi culpa y sufriste mucho por mí. Que no te casaste por ambición; me equivoqué. Nosotros decidiremos cuando terminará esta historia (insinuando una huida)".

En la tensión del momento, ella le recuerda: "estoy casada; llevo en mi vientre a su hijo. ¿Me aceptarás?". Yilmaz, no dudó: "acepto a ese bebé y también al niño (Adnan). Ambos son bienvenidos. Pero tienes que decidir".

Züleyha no olvida a la doctora Müjgan: "¿Qué hay de tu matrimonio?. Ya es tarde; ya es tarde. ¿Construiremos nuestra felicidad sobre el dolor de una mujer? Vete. Se acabó, olvida y se feliz". Pero él está dispuesto a terminar con su matrimonio y llama a su esposa para que vaya a la casa a hablar.

Nerviosa y asustada, Müjgan acude y teme lo peor. Aunque él le niega que no le pasó nada a su padre, el destino les da vuelta la página. Al sonar el teléfono, Yilmaz recibe la noticia que su suegro atentó contra su vida y está muy grave, tras la crisis en el hospital que dirige por las extorsiones y chantajes a los que es sometido.

Por el shock, no puede decirle nada sobre sus sentimientos y su decisión de separarse a la joven. En diálogo con su padrino, Yilmaz conocerá que a su suegro lo atormentaba que lo recordaran como "un criminal" por "el único error de su vida" y se entera de los chantajes. Incluso, que el hombre los relacionaba a su familia política.

Momentos decisivos se verán en el capítulo de este miércoles. Cuando tiene oportunidad de verlo junto a su esposa, el joven va a estar entre la espada y la pared por un pedido en lo que parece son los últimos minutos con vida del médico: "Yilmaz, tú eres un buen hombre. Müjgan queda a tu cuidado. No la hagas sufrir; ¿lo juras? Juralo". ¿Qué hará él?

Por otro lado, Hunkar le insiste a la fiscal para que intervenga para la liberación de Demir (Murat Ünalmis). "Si su hijo es inocente, no dude que lo voy a demostrar. Si usted me permite, me gustaría darle un consejo. Aunque su hijo sea inocente, es necesario que cumpla ciertas reglas. Después de atacar a los guardias y escaparse de la cárcel, se coloca en una posición difícil. Si alguien no controla su conducta, podría enfrentar consecuencias que ni siquiera se imagina", aseguró la fiscal.

Hunkar prometió hablar con Demir para que se tranquilice y colabore para poder recuperar la libertad. ¿Cómo reaccionará?