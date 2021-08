Guerra de Rosas, se acerca el final: Gülfem da un paso inesperado y Gülru prepara la venganza

miércoles, 25 de agosto de 2021 00:00

Ya en la recta final de una de las historias turcas más atrapantes en Argentina, este martes se pudo conocer cómo Gülru (Damla Sönmez) avanza con su desafío de diseño de moda e intentó conseguir su objetivo. Pero paralelamente también buscó apostar al amor, ya sin nadie que se interponga.

Sin embargo hubo algo que alteró sus planes. Ömer (Baris Kiliç) fue a ver a Gülfem y eso la hizo estallar en celos. En la visita de los dos ex amantes, él le reclama: "Todo indica que no quieres hablar conmigo, ¿verdad? Dime ¿por qué no quieres hablar conmigo?". Luego avanzó: "Gülfem no hemos hablado desde el día del funeral. Quise hablar contigo y no quisiste. Ahora dices que Gülru no me verá más".

Ante esto, ella cuestionó cómo está la relación de él con su archi-enemiga. "No vine por Gülru sino que vine por tí, por qué no quieres hablar conmigo, a qué le temes". Pero ella lo negó y dijo que tiene muchos problemas en su vida y que no quiere saber nada de él. "Tu no puedes ser mi amigo", le apuntó y le dijo que no perdona los daños que ella le hizo. Luego le advirtió que ella lo traicionará y que debe estar atento.

En el capítulo que se verá este miércoles, Ömer se enfrenta a Gülru que al principio trata de ocultar sus celos tras conocer con un espía los pasos de él en el taller de Gülfem. Al verla a ella enojada, él le planteó: "¿Estás enfadada por las cosas que hice o estás enfadada conmigo por algo en especial de lo que no se nada?. Tras un suspiro Gülru responde: ¿Por qué fuiste al taller de Gülfem, qué hacías ahí? La respuesta es la menos esperada a raíz de que ella siente que ya nadie le hará daño, incluso el mismo Ömer.

Por otro lado, finalmente Gülfem comienza con la venta de sus cosas personales para poder salir adelante con su taller. Así es como Gülru la descubre vendiendo el extravagante collar que tanto ella quería a un hombre que va hasta su casa y le dice: "se lo compro, puedo devolverle su dinero con 20% menor de su valor".

Ahora resta saber si Gülfem accederá a vender algo tan valioso para ella pero a la vez sabe que ayudaría a conseguir su objetivo que es salvar su taller que está en banca rota y de esa forma evitar sacar personal.