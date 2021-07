Ángel de Brito vivió una insólita situación con un vecino por una bolsa de huevos

miércoles, 7 de julio de 2021 09:59

En las últimas horas, Ángel de Brito usó sus redes sociales para exponer una insólita situación que sufrió en el edificio donde vive, y que no dudó en sacarlo a la luz para sus seguidores. Se trató de una "intercepción" por parte de un vecino que finalmente terminó de buena manera.

Sin embargo, Ángel decidió contar lo ocurrido y sin revelar nombres ni ningún dato sobre la identidad del vecino, resaltó la buena actitud que tuvo al final.

"Ustedes vieron que mis amigos de @eggshons siempre me mandan los huevos felices (...) Les quería contar que el otro día mandé desde planta baja por el ascensor a mi departamento, que los estaba esperando alguien, una bolsa con huevos. En el medio, un vecino muy amable los interceptó y se los llevó", comenzó revelando el conductor en sus stories de Instagram.

Por ello fue que De Brito recurrió a una conocida técnica para quienes viven en edificios, para dar nuevamente con su bolsa de huevos y recuperarla.

"Tuve que poner un cartelito en el ascensor para que me los devuelva amablemente y me los trajo así que no lo vamos a prender fuego", cerró.