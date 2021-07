Un actor le declaró su amor a Carmen Barbieri: "sus abrazos son muy lindos"

miércoles, 7 de julio de 2021 10:25

Una entrevista para un actor que parecía ser una más, terminó convirtiéndose en una bomba para el mundo del espectáculo cuando el hombre se animó a declarar su amor y admiración por Carmen Barbieri y ella lo llamó en vivo. Se trata de Alberto Martín, quien mantiene un relación de amistad con la capocómica desde hace años, aunque parece ser que él siente algo más.

La entrevista se dio en Es por ahí (América), donde Martín estuvo invitado y confesó sus sentimientos por Barbieri: “Es una mujer excepcional, muy querible y tierna, y me encantó abrazarla, sus abrazos son muy lindos”, reveló Martín. Ante sus dichos, los conductores Guillermo Andino y Soledad Fandiño, lo sorprendieron con una comunicación telefónica con la actriz.

“Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”, lanzó Barbieri, acusació que dejó sin palabras al actor. Inmediatamente él se tapó el rostro en señal de vergüenza y le pidió disculpas: “Es verdad, estuve un poco atareado y no le respondí dos mensajes, tiene razón”.

Pero ella retrucó: “Soy tu Carmen, amiga y ama de casa, sabés que hemos pasado momentos hermosos y muy tristes, que conozco tu gente, tus hijos, tu mujer, que no está físicamente pero está en nuestros corazones”. Todo ante Martín que trataba de meter bocados en la conversación pero se declaraba culpable de su timidez a la hora de enfrentarla cara a cara.

“Soy la Carmen de tu familia, pero no me contestás los llamados”, insistió ella. “Sé que vive solo y siempre pienso que puede tener alguna nana o tristeza, entonces a veces voy y le toco el timbre”, agregó.

Los conductores quedaron atónitos con la versión de Barbieri, y Andino bromeó: “Te dio vuelta la tortilla con esto que te dice, parece que te falta arranque en esta situación”. Entre risas, la capocómica decidió defenderlo: “En el fondo Alberto tiene un dejo de tristeza que yo se lo cambio al instante, porque no lo dejo respirar, no paro de hablarle y lo mareo”.

“No se va a animar nunca a decírmelo de verdad, me abre la puerta pero no me deja entrar. Entiendo que no es fácil. Después de una relación tan larga con Marta (exesposa de Martín), de quien fui amiga muchos años, y la amo profundamente”, dijo ella. Pero eso no fue todo ya que ella le preguntó a Martín: “¿Te da vergüenza lo que digo? Soy una desfachatada y voy de frente. Es más, no hay tiempo para perder. Sabés que soy la mujer que volvió de la muerte”.

“Cuando estaba al borde de la muerte ponías unas cosas hermosas en el grupo de WhatsApp, me declarabas tu amor ante todos mis seres queridos, y ahora que zafé no me decís nada”. Nervioso, Alberto aseguró que está dispuesto a que la relación siga creciendo y la invitó a compartir una paella juntos.