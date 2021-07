Doctor Milagro: se incorpora una hermosa actriz que interpreta a Ferda, la hija del doctor Adil

miércoles, 7 de julio de 2021 00:13

Este martes se vivieron momentos dramáticos en Doctor Milagro (Telefe). Uno de los personajes más queridos, Adil (Reha Özcan) sufrió un desmayo y tras una resonancia descubrieron que tiene un tumor en el cerebro que lo puso muy cerca de la muerte.

La desesperación desbordó a Ali Vefa (Taner Ölmez) porque teniendo el permiso notarial para autorizar la cirugía, Adil se niega a la misma, cerrando toda puerta para su recuperación.

Previo a todo esto se dio una escena que para algunos pudo pasar desapercibida, como si fuera una simple alucinación. Fue en el momento previo al desmayo desencadenante. En ese instante se encuentra frente a una nena que reconoce como su hija.

La pequeña aparece como una alusinación que se aflige porque él no logra identificarla. "¿No me reconoces?", le pregunta la pequeña a lo que él responde: "siento que te he visto pero...". "¿En serio no me reconoces? papá", le cuestiona la nena quien se saca el antifaz que trae y muestra su rostro: "te he extrañado mucho papá".

"Hijita, eres tú. Pero tu no tendrías esta edad, serías una adulta ahora", señaló antes de caer al piso.

Adil tiene una hija y es ella la que el equipo del doctor Ferman necesita para autorizar la operación del tumor. Ante este escenario, es el mismo Ali quien toma la posta para buscarla y lo logra.

Desde este miércoles se incorpora a la ficción turca el personaje de Ferda, una joven hermosa que llegará para tratar de salvar a su padre y se quedará en la novela.

Fera es interpretada por la actriz Seda Minister y se mostrará como una joven despampanante a quien Adil no ha visto durante años. La joven saldrá a la luz con sus celos a Ali Vefa y junto a ella traerá amor inesperado, rivalidad y repercusiones en el interior del Hospital Berhayat.

¿Quién es Seda?

Seda Bakan nació el 10 de octubre de 1985 en Turquía. Su familia materna, de origen turco, emigró de Salónica, Grecia . Su familia paterna es de origen bosnio y emigró de Sarajevo.

Es mejor conocida por sus papeles de comedia en películas y como Eda en Behzat Ç. serie de crímenes, como Feyza en la serie de comedia Kardes Payi.

Actuó en la película Arif V 216 , que en abril de 2021 es la décima película más vista de todos los tiempos en Turquía según Box Office.