Matías Alé sobre su brote psicótico: "la fuerza que desarrollás hace que seas como Hulk”

martes, 27 de julio de 2021 00:00

Tras el episodio vivido con Chano Charpentier en las últimas horas, Matías Alé recordó el brote psicótico que sufrió en noviembre de 2015, en el que terminó agrediendo a su esposa de entonces, María del Mar Cuello Molar y a su suegra, Nancy Molar.

Fue entonces que en las últimas horas revivió aquel duro momento en el que terminó internado en la Clínica Psiquiátrica Avril por orden del doctor Alejandro Litvasck, encargado del Juzgado Correccional Nº 7 que llevaba adelante la causa.

“Queda como que los que tenemos o tuvimos brotes psicóticos es por adicciones y yo no tuve ninguna”, comenzó declarando Alé en la mesa conducida por Mariano Iúdica. En ese momento, el conductor le preguntó si él había llegado a alucinar que el que lo venía a ayudar era “un alien malo”. Y la respuesta del actor fue contundente: “Sí. A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías. Porque, además, la fuerza que desarrollás en el momento en que estás en brote hace que seas como el Increíble Hulk”, reconoció Matías.

Tras ese momento, a Matías le costó recuperarse y revelo que el proceso posterior fue muy lento. En ese marco y seis meses después de aquel episodio, el actor tuvo una recaída que lo llevó a agredir a su hermano Elías.

“Lo que le puede haber pasado a Chano, también, es que es muy grave lo que está pasando pero es muy difícil explicárselo a la gente que no ha pasado por esto. Porque vos no podés entender que, de repente, a la policía que te viene a ayudar la vez como si fuera el demonio”.

Marcela Tauro le preguntó si él era consciente de eso que le estaba sucediendo y Alé respondió: “Todo el tiempo. Yo no perdí nunca la consciencia. Yo me acuerdo de todo, de cada cosa que hice en el estrado de brote. Incluso, de los ocho policías”.

“Es como el PAL-N y el NTSC. ¿Se acuerdan del VHS? Vos venís en PAL-N y, de repente, se te switcheó la cabeza y te fuiste al NTSC. Y vos crees que el NTSC es la posta, es la que va (...) Yo me acuerdo de todo, hasta de la cara de los policías. Es más: me acuerdo hasta de que yo trataba de salir de ese estado”, dijo. No obstante, a casi seis años de aquel primer episodio, Alé aseguró: “Todavía me sigo preguntando qué me pasó”.

“Me angustia saber que estuve a esto de terminar así. Porque yo me acuerdo de los policías cuando entraron a buscarme. Y yo queriendo defender a mi ex mujer, creyendo que era la Virgen María. Vos perdés el sentido de la fuerza, del tiempo...Te transformás en un superhéroe en ese momento. Y creés que todo el mundo está complotando contra vos”, finalizó Alé.