El fuerte mensaje de Cande Tinelli: "me parece muy grave lo que sucedió"

martes, 27 de julio de 2021 12:44

Cande Tinelli hizo un fuerte descargo en las redes sociales al ver la repercusión que tomó la internación de Chano Charpentier quien fue disparado por un policía en un presunto ataque psicótico en su casa.

Al respecto, la hija de Marcelo Tinelli se mostró molesta por los memes y bromas que eso desencadenó en un sector de la sociedad y pidió que la gente no publique esas reacciones porque hay una familia que está mal.

Al inicio de su mensaje aclaró que ella no consume ninguna droga y destacó que para ella es una "situación súper delicada". "Quiero avisar que no consumo ningún tipo de droga, sólo alguna que otra recetada por mi psiquiatra como clonazepam. No consumo ni porro ni merca ni nada", comenzó expresando en su historia de Instagram.

Luego, con un tono de voz pausado y midiendo bien sus palabras, Cande agregó: "no me parecen divertidos los chistes que hacen con el Chano, me parece una situación súper delicada. No me causan gracia los memes, me parece muy grave lo que sucedió. Les agradezco si tienen un poco de respeto y controlar de lo que dicen porque sino voy a empezar a bloquear o desactivar porque no me causa ni un poquito de gracia".

Finalmente subrayó que "claramente los que hacen chistes, no tuvieron un familiar en terapia intensiva al borde de morir". "El día que les pase, ojalá no les pase porque no le deseo mal a nadie, puedan entender. Ahí si todos entendemos cuando realmente nos sucede y nos toca de cerca. Mejor esos chistes hay que guardárselo", finalizó.