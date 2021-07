Hermano de Chano Charpentier: "llámense a silencio, por favor”

martes, 27 de julio de 2021 11:11

El lunes, una noticia movilizó a todos los seguidores de "Chano" Charpentier: estaba en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi tras ser baleado por un policía tras un ataque psicótico en su casa ante su madre. Con el correr de las horas, habló desde Berni hasta su ex pareja, Milita Bora y Matías Alé.

En las últimas horas, sumó su palabra el hermano del cantante, Gonzalo Bambi Moreno Charpentier, quien recurrió a las redes sociales para hacer un pedido a la sociedad. El joven, que también es músico e integró Tan Biónica con Chano, agradeció a los seguidores por los buenos mensajes y se refirió a quienes critican a la familia.

“Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia”, comenzó Bambi en el escrito. Luego agregó: “y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si set tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor”.

El mensaje fue publicado en Twitter e Instagram y la respuesta de los seguidores no tardaron en llegar con mensajes de aliento y fuerza a la familia. Entre ellos expresó Iván Noble: “un abrazo grande, Bambi. Para adelante”.

Santiago Moreno Charpentier, conocido como "Chano", fue baleado ayer en el abdomen por un policía bonaerense al que presuntamente intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico durante el cual también habría agredido a su madre, en una vivienda de un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, informaron fuentes judiciales y policiales.

Sin embargo, Marina, la mamá del artista, dijo anoche a Télam que su hijo no la agredió: "No me hizo nada." "Vino un médico legista a evaluarme y dijo que estoy en perfecto estado", añadió la mujer.

Por tal motivo, el fiscal de la causa aguardaba en las próximas horas poder contar con su testimonio, ya que por el momento la mujer no declaró en el marco de la causa, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

El episodio se registró cerca de la 1.30, dentro de una vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39, del mencionado partido del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Las fuentes dijeron a Télam que efectivos de la Policía Comunal de Parada Robles arribaron al lugar tras un llamado que advirtió que un hombre se encontraba agresivo en una de las viviendas.

Una vez en la casa, los policías constataron que se trataba del músico "Chano" Moreno Charpentier (39), quien -siempre según las fuentes- se encontraba con un brote psicótico aparentemente producto del consumo de estupefacientes.

En la vivienda estaban la madre y el padrastro del músico, y una ambulancia dispuesta para el traslado de "Chano" a un centro especializado para su internación.

También se encontraba el médico psiquiatra de su obra social, quien fue amenazado y echado de la propiedad por el propio paciente, añadieron los informantes.