Nicolás Magaldi recordó cuando tuvo que abandonar San Juan por problemas económicos: "fue una cachetada"

domingo, 11 de abril de 2021 00:00

Este sábado, Nicolás Magaldi fue uno de los invitados a PH, y el conductor sanjuanino tuvo la oportunidad de contarle a Kusnetzoff un recuerdo doloroso que lo hizo crecer de golpe en su adolescencia.

"Hubo algo que me sacudió y parece que fue el día de ayer. Nací en San Juan, pero mi mamá es de Bariloche así que íbamos todos los veranos e inviernos para allá, me siento muy barilochense también. A mis doce años no registraba la situación económica de mi familia pero no era buena, de hecho era bastante mala", adelantó Magaldi.

Con un quiebre en su voz, continuó con el relato. "Mis viejos siempre estaban laburando, haciendo malabares para que los cuatro varones pudiéramos estar de la mejor manera. Yo no sabía nada de lo que pasaba alrededor, pero de repente sonó un teléfono y mi vieja me dice "nos vamos a vivir a Bariloche". Lo único que pensé fue en mis amigos. A esa edad ya sentía que tenía a mi banda de amigos que gracias a Dios después los volví a juntar en Córdoba cuando estudié", agregó.

"Fue muy duro porque durante todo un año mi papá se quedó en San Juan viviendo con mi hermano al que le faltaba terminar el secundario. Yo estuve viviendo en la casa de mi abuela con mi vieja y mis hermanos más chicos. No teníamos auto ni nada. Nevando, mi mamá nos llevaba caminando a todos lados. Era una leona. Ahora entiendo muchas cosas", admitió.

"Fue un sacudón que sufrí mucho. Siento que al principio los agredí mucho, les decía que me habían arruinado la vida. Ahora se me cruza una imagen de estar en un dormitorio durmiendo al lado de mi abuela. En Bariloche cuando nieva fuerte es el silencio más perfecto que existe porque no se mueve nada, y yo lloraba esperando a mi papá. Quería estar con mi viejo, lo extrañaba mucho".

"Ese episodio hizo que tenga un desinterés absoluto por el lugar en donde estoy viviendo y por las circunstancias que me tocan. He tenido nada de guita, ahora tengo un trabajo en el que me va bien y con el que puedo ahorrar y mantener una estructura familiar maravillosa. Pero me imagino lo que fue para ellos con sus cuatro hijos, y fue muy duro. Siento que fue un cachetazo perfecto. Gracias a eso me adapté como un camaleón", sentenció.