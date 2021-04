"Te voy a desenmascarar": desde San Juan, Tyago Griffo sorprendió a La Bomba Tucumana en su cumpleaños

domingo, 11 de abril de 2021 15:02

Gladys "La Bomba Tucumana" comenzó su cumpleaños en "PH Podemos Hablar" y siguió celebrando en "La Peña de Morfi", donde fue una de las invitadas especiales.

El regalo fue el contacto por videollamada con su hijo Tyago Griffo que, por trabajo, se encuentra en San Juan. Ella, emocionada, lo recibió a puro halago. "Amor de la madre.¡Hola mi vida; mi amor! ¡Hola mi hijo!" "Mami, feliz cumpleaños, mamá. Estás muy linda, se ve todo muy lindo desde acá, desde San Juan, donde estamos de gira. te estamos viendo y muy lindo el programa. Los músicos y las chicas; unos genios", señaló el joven en el programa de los domingos de Telefe.

Al ser consultado sobrdo"e si su mamá es "Mecha corta o mecha larga", expresó: "acá te voy a sacar la máscara". "Ya lo hiciste varias veces, igual", acotó "La Bomba".

¡@GladysLaBombaOk recibió una sorpresa muy especial! @Tyago_Griffo se sumó a #LaPeñaDeMorfi para celebrar el cumple de su mamá uD83CuDF82 pic.twitter.com/vrCJ34qg22 — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) April 11, 2021

Paula Chaves fue directa: ¿cómo es ella como mamá: mecha corta o mecha larga?. Tyago fue sincero: "como madre es mecha larguísima. Todavía no explotó, fijate. Le he hecho las mil y una y la verdad es que como mamá tiene una paciencia admirable". Gladys recordó una oportunidad en que terminaron una gira y debían ir a Buenos Aires: "los chicos estaban muertos. Alquilamos una gran casa con habitaciones para los músicos y eran las 7 o las 8 de la mañana y queríamos dormir. Él se despertaba y andaba por todos lados; entre todas las cosas. Les metía los dedos en los ojos y la nariz a los músicos. Lo querían matar y no lo mataban porque era mi hijo; el hijo de la dueña del circo".

Para compensar, la cantante señaló que Tyago "es muy cariñoso y muy educado". ¡Tremendo!

Gerardo Rozín, fuera de "La Peña de Morfi"

Gerardo Rozín se alejará un tiempo de "La Peña de Morfi". Tal como se conoció, tiene una situación de enfermedad que afrontar y sin bien en un principio esperaba regresar hoy al estudio, lo que hizo fue confirmar que se tomará una licencia hasta recuperarse.

"Más que saludar, me voy a sumar un ratito. Chicos, no quiero interrumpir la dinámica del programa, que está bastante buena", dijo al iniciar el móvil desde su casa. "Quería contar, el domingo pasado me ausenté. Dije: "me tomo el día; me voy a hacer unos estudios". Y, en rigor, lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más. Me voy a tomar una licencia. Ando con tema de salud que, afortunadamente, pinta bien, arreglable, no es nada más grave de lo que hubiera podido ser pero que sí requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto", confirmó.

Rozín confesó que "me voy a ocupar un tiempo de esto, sin romper las guindas en el programa. Aunque ya tendría comentarios para hacerles ahora mismo". Y agregó, ante las reacciones de sus compañeros: "la verdad es que está divertido en serio el programa".

El conductor manifestó por qué decidió salir al aire: "quise contarlo yo para que no haya malas interpretaciones como sin querer hubo los días anteriores. Me voy a poner a trabajar fuerte en esta recuperación, que todavía no sabemos mucho que es".

Había faltado el domingo pasado a La Peña de Morfi (Telefe), por una "pequeña arritmia" y eso generó varias especulaciones que fueron de lo más variadas. Incluso hubo una que lo dio en estado delicado e internado.