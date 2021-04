Gerardo Rozín se aleja de "La Peña de Morfi": "necesito trabajar en el asunto"

domingo, 11 de abril de 2021 12:53

Gerardo Rozín se alejará un tiempo de "La Peña de Morfi". Tal como se conoció, tiene una situación de enfermedad que afrontar y sin bien en un principio esperaba regresar hoy al estudio, lo que hizo fue confirmar que se tomará una licencia hasta recuperarse.

"Más que saludar, me voy a sumar un ratito. Chicos, no quiero interrumpir la dinámica del programa, que está bastante buena", dijo al iniciar el móvil desde su casa. "Quería contar, el domingo pasado me ausenté. Dije: "me tomo el día; me voy a hacer unos estudios". Y, en rigor, lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más. Me voy a tomar una licencia. Ando con tema de salud que, afortunadamente, pinta bien, arreglable, no es nada más grave de lo que hubiera podido ser pero que sí requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto", confirmó.

¡Sorpresa en #LaPeñaDeMorfi! uD83DuDC4F @gerardorozin habla en vivo desde su casa uD83CuDFE1 El mensaje del conductor, acá uD83DuDC47 pic.twitter.com/Nx2GULSJP7 — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) April 11, 2021

Rozín confesó que "me voy a ocupar un tiempo de esto, sin romper las guindas en el programa. Aunque ya tendría comentarios para hacerles ahora mismo". Y agregó, ante las reacciones de sus compañeros: "la verdad es que está divertido en serio el programa".

El conductor manifestó por qué decidió salir al aire: "quise contarlo yo para que no haya malas interpretaciones como sin querer hubo los días anteriores. Me voy a poner a trabajar fuerte en esta recuperación, que todavía no sabemos mucho que es".

Qué pasó

El conductor había faltado el domingo pasado a La Peña de Morfi (Telefe), por una "pequeña arritmia" y eso generó varias especulaciones que fueron de lo más variadas. Incluso hubo una que lo dio en estado delicado e internado. Ante este escenario, decidió romper el silencio y dar unas breves palabras al público.

Lo hizo a través de un video grabado al aire libre y usando su celular. “Hola, ¿cómo están? es jueves en la tarde. Acabo de leer algo incorrecto. Entonces, rápidamente y despeinado salgo a contar que, en efecto, no hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando", expresó.

Luego aclaró que no está "internado ni nada de lo que acabo de leer". "Pero lo cierto es que me tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y como tengo, por suerte, todo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo voy a dedicar estos días a estudiar el asunto para ver qué tengo y a curarme rápido", agregó.

Además confesó que se siente "querido" y aseguró: "los quiero a todos". "Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto. Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor. Porque bueno... tengo hijas, hijos y tengo que andar explicando que estoy acá y que no estoy internado, por ejemplo", señaló.

Finalmente cerró el mensaje: "Sin enojos, ocupado, concentrado y contento... y atento a La Peña, que de hecho todavía no sé si no voy el domingo. Gracias a todos por los mimos, que aunque surgieron de una manera curiosa, son siempre muy bienvenidos".