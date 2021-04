¿A la política?: Vero Lozano se la jugó por lo que le gustaría hacer

domingo, 11 de abril de 2021 14:16

Vero Lozano es versátil. Eso es indiscutible y al frente de su ciclo "Cortá por Lozano" demostró hacer frente a varios rivales en el rating. Y en las últimas semanas, ha demostrado su interés en incursionar en más actividades.

Al habilitar el cajón de preguntas para sus seguidores, eligió una en particular."¿Te gustaría algún cargo político?" y la conductora dio un rotundo "No". En cambio, su postura cambió cuando le consultaron por "Masterchef Celebrity". Vero expresó que quiere estar en el programa éxito de Telefe pero no en trabajando en las hornallas sino como famosa invitada.

A su vez, aprovechó para aclarar que no es periodista cuando le consultaron cuándo se recibió. Y claro, es psicóloga y también, modelo e incursiona en el diseño de indumentaria en colaboración con Natalia Antolín.

Para cerrar, Vero dijo por qué no compartió las respuestas que le enviaron sus fans cuando preguntó a quién se parecía al usar un filtro que exagera labios y pómulos. "Porque los nombres que tiraban son de muchas chicas que quiero! Y no me dio #cagona", sentenció.

Pensando en Masterchef Celebrity

Sin dudas Masterchef Celebrity Argentina es una competencia que a muchos los impulsa en las ganas de probarse en la cocina y los lleva a dar sus primeros pasos en el mundo de la gastronomía. Así lo sintió y lo hizo uno de los panelistas de Cortá por Lozano, quien llegó a su casa tras terminar el programa y decidió prender el horno.

Un budín fue su primer intento para demostrar que tiene cualidades en lo culinario y aunque se quemó un poquito, mostró orgulloso su resultado. Se trata de Nico Peralta, quien compartió una imagen con el delantal del reality y dejo ver que podría estar a la altura de los famosos participantes.

"Hoy soy mi propio Masterchef (...) El día estaba ideal para cocinar un budín y me puse manos a la obra", comenzó relatando Nico, junto a dos imágenes en las que se mostró él con el producto final, y la segunda solo el budín. ¿Qué opinará Damián Betular?