"Me tuve que entregar": qué le pasó a Hernán Drago en Neuquén

domingo, 11 de abril de 2021 15:21

Hernán Drago está recorriendo el país promocionando sus perfume y participando de eventos y actividades especiales a los que lo invitan. También disfruta de soñados hoteles que lo miman con lo mejor.

En Neuquén no fue la excepción. "Y sí, me tuve que entregar a la comida del @hgineuquen y me dormí un siestón", confesó el modelo, empresario y participante de "Bienvenidos a bordo". Se lo ve con su mirada sexy entre las sábanas y más de un seguidor lo envidió o... quería estar junto a él.

Este domingo, Hernán sigue en la provincia y compartió una bella postal de Añelo. ¿Estará acompañado por Celeste Muriega?

Es que de a poco, los rumores de una relación de amor entre ambos empezó a disolverse. Y al menos ella quiere abrir la posibilidad de que llegue "algún novio" y por eso marca la cancha asegurando que está sola. Eso sucedió este jueves en Bienvenidos a Bordo (El Trece), donde la morocha aclaró frente al modelo que no está con alguien y que su corazón está disponible.

“Está Hernán Drago y Celeste Muriega. Bueno, bueno, bueno, la verdad, la escuché a Celeste que dice 'estoy soltera'”, comenzó explicando Guido Kaczka quien le preguntó a ella si era verdad que estaba "soltera" como dijo en una entrevista hace pocos días.

A lo que ella respondió sin rodeos: “es verdad, yo no miento”.

Frente a ella estaba Drago quien escuchó atento y no hizo ninguna declaración al respecto ni se mostró aludido. Para generar su reacción, Guido le preguntó si era verdad que estaba yendo a tres psicólogos: “escuché que Hernán Drago va a tres psicólogos, es increíble, pero ¿los tres están juntos cuando te atienden?”.

“No, por ahí pasan dos meses, no voy a uno y después frecuento durante 15 días a otro y después vuelvo al primero. Consulto a tres, los tres saben de la existencia de los otros”, respondió Drago y agregó: “yo voy, con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, el otro es más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo. No estoy bien. Son muy buenos, pero esto es a largo plazo, no se soluciona en un día”.

En el juego de las tuercas ambos compitieron cara a cara y ella le marcó el terreno a él: “No se puede tocar”.

“No, no estoy tocando, estoy con las manos atrás pero no estoy tocando”, aclaró él.