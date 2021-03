Negro González Oro: "no quiero morir trabajando en una radio”

viernes, 26 de marzo de 2021 09:02

Este jueves, los oyentes del Oscar González Oro escucharon lo que, sin dudas, no querían ni esperaban escuchar: su conductor les anunció el retiro del periodismo y marcaba el adiós a la radio. Fue en su programa "La vida misma" de Radio Rivadavia (AM 630) donde el tema impactó en el público.

“Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios”, expresó el locutor que puso fin a 35 años de trabajo en este medio que tantas satisfacciones le trajo pero también lo llevó a un cansancio que generó esta decisión.

La decisión la contó en un emotivo editorial, que hizo desde Uruguay, país donde se radicó desde que se marcaron las cuarentenas por la pandemia en la Argentina. “Estoy anunciando mi retiro de los medios, no de Radio Rivadavia”, aclaró.

“Tengo un cansancio moral por ver a mi país como lo veo, tengo un cansancio espiritual por ver a a Iglesia en la cual yo creía en el estado en que se encuentra, y un cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años”, confesó González Oro quien recordó que la mitad de su vida la pasó en un estudio: "me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos, quien, por el contrario, destacó el orgullo que le representaba “haber criado a cuatro generaciones”.

“Todo lo que tengo me lo gané laburando, nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie, y si alguien dice que recibí plata, que lo pongan al aire y me lo diga en la cara”, enfatizó el mendocino, que transita sus 70 años de edad, y que no sabe cuánto tiempo más le "queda de vida".

"Pueden ser treinta años o tres meses, pero lo poco o mucho que me quede, quiero compartirlo con mis hijos, quiero participar de su vida diaria”, destacó.

González Oro es padre de Pablo y él vive en Londres, lo que dificulta tener una relación cercana de manera física. Pero además su otro afecto está en Madrid, que es su sobrino (al que considera hijo del corazón), Agustín.

“Siempre voy a ser el Negrito y donde vaya me va a pasar, sea en Argentina, en Uruguay o en cualquier parte. Pasé a ese nivel y no es pedantería es el reconocimiento a lo que pasé en este micrófono en los últimos 35 años”, afirmó subrayando que "el Negrito se va pero la radio sigue".

“Hasta aquí llegué, no lo tomen como que renuncio a Radio Rivadavia, tomémoslo como un festejo (...) Si es cierto que me quieren, si verdad somos parte de la familia, hagan una comida en mi honor porque me llegó la jubilación”, finalizó advirtiendo que seguirá un tiempo más al aire hasta que la radio arme un programa para reemplazarlo en su franja horaria.

Luego contó en Teleshow que empezó a madurar la decisión a partir del fallecimiento de amigos muy cercanos: “en el último tiempo perdí un montón de gente que amaba y me apoyaba: Cacho Castaña, Sofía Neiman, Bartolomé Mitre, Jorge Horacio Brito. Viví un duelo enorme, pero las tomé como señales, y aprendí de eso. Decidí que no quiero morir trabajando en una radio”.

“Por esta profesión que me dio todo, y estoy totalmente agradecido, me perdí los últimos veinte años de la vida de mis hijos, Agustín y Pablo, y no quiero que pase más”, expresó y agregó: “la radio te obliga a estar todos los días al aire, a preparar el programa, musicalizar, y quiero estar más libre de responsabilidades. Llegó el momento y creo que me lo gané”.