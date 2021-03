Tras el éxito del debut, PH Podemos Hablar apuesta todo a sus nuevos invitados

viernes, 26 de marzo de 2021 00:00

Este sábado 27 de marzo llega el segundo programa de la nueva temporada de PH Podemos hablar y Andy Kusnetzoff espera repetir el éxito de rating de su debut.

Quienes estarán en el punto de encuentro junto a Andy son: Moria Casán, Leticia Siciliani, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez y Rocío Quiroz.

Nuevamente, las preguntas irán al hueso para descubrir el lado polémico y el menos conocido de los invitados. La siempre reveladora Moria Casán está lista para sorprender mientras que conoceremos cómo sigue la carrera de Leti Siciliani después de ser una de las revelaciones de "Masterchef Celebrity".

Soledad Fandiño en su nuevo rol de conductora; el futbolista Jonás Gutiérrez y la cantante Rocío Quiroz, que está construyendo una promisoria carrera completarán el panel.

"No soy católico pero..."

Este viernes y antes de abrir la nueva temporada de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff estuvo en Cortá por Lozano y habló de todo lo que se viene en su nuevo ciclo de televisión. Sin embargo, al someterse a un juego con Verónica Lozano, terminó revelando una anécdota con el Papa Francisco que le dejó un recuerdo especial.

Si bien Kusnetzoff aclaró que no es católico ni pertenece a ninguna otra religión, el encuentro con Jorge Bergoglio sin dudas dejó una marca en su vida.

"En Roma, en 2012 logramos que el Papa nos reciba, fue un momento súper emotivo", aclaró. "¿Te pasó eso a vos, de movilizarte?", preguntó Vero intrigada al ver la reacción del conductor. "Sí, y yo no soy ni religioso ni católico, igual me dio como una emoción y hubo algo que me gustó mucho. Le hicimos grabar una bendición para los oyentes de la radio (...) y fue súper emotivo", insistió.

"O sea que a vos te pasó algo", retrucó Vero, afirmación que Andy no pudo negar. "En ese contexto Vaticano, sí, la verdad que sí. Estuvo buenísimo y después cuando lo pusimos (a la bendición para los oyentes), la gente estaba súper emocionada".