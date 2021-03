Germán Martitegui habló de la mujer que lo hace sonreír: "cambió todo"

lunes, 1 de marzo de 2021 00:00

El jurado más polémico de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, estuvo este domingo en "Minuto para Ganar", junto con sus compañeros Damián Betular y Donato de Santis y en el piso de Marley se reunió con "un viejo amor".

Martitegui, que en la primera temporada del reality supo conquistar a las televidentes, protagonizó un divertido juego con una de las participantes que volvió a encender la llama y no sólo de la cocina. Se trata de Vicky Xipolitakis, que regresó a la co-conducción con Marley y vio a su jurado favorito.

Vicky aseguró que estaría atenta al juego de Martitegui ya que el que no es afortunado en el juego, lo es en el amor. En ese momento, el chef profesional asintió la hipótesis de la rubia y reveló un detalle que marcó su buena onda con ella.

Marley aseguró que la llama entre los dos no se apagar y Vicky retrucó su afirmación. "No se apaga pero cuando le mando un mensaje, tarda mucho en contestar". Ni lerdo ni perezoso, Germán señaló que "Vicky es la primera que me sacó una sonrisa, ni bien me acerqué a ella y realmente cambió toda la temporada".

La declaración del jurado provocó la alegría de todos en el piso Marley le demostró que ahora le sonríe todo el tiempo. Pasados los minutos y después de que el profesional de la gastronomía fuera el primero en jugar, el momento divertido con Vicky volvió. La rubia mostró un "tatuaje" (sticker) del jurado en su pierna y provocó hasta el llanto de Martitegui.