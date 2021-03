Masterchef Celebrity tiene el primer eliminado del certamen

lunes, 1 de marzo de 2021 00:14

Masterchef Celebrity sumó este domingo su primer eliminado del certamen. A esta instancia habían llegado Sol Pérez, Andrea Rincón, Mariano Dalla Libera, Hernán "el Loco" Montenegro, Cae, Fernando Carlos, Alex Caniggia y Daniel Aráoz.

En el inicio del programa, el desafío fue hacer un pastel de papa con la proteína que cada concursante eligiera. En esa ocasión, había carne de vaca, cerdo y cordero, además de otras verduras. Además les pidió un plato con 3 croquetas que tenían que hacerlas con los ingredientes que tenían en la mesada.

Mariano Dalla Libera, Hernán "el Loco" Montenegro y Fernando Carlos fueron los que peor la pasaron con sus propuestas. Entre los tres, el jurado le sacó la tarjeta roja a Mariano que debió abandonar el certamen.

"Me voy contento, me divertí. Así es esto, se gana y se pierde. Soy un bendecido de estar acá y compartir con este grupo de excelentes personas que nos fuimos conociendo día a día", expresó "El loco" Dalla Libera.

Luego agregó: "Voy a seguir cocinando en casa, esto no me baja el autoestima en absoluto. Estoy feliz de estar acá, por la familia que tengo, después del año que pasamos. A ponerle garra. No soy un Masterchef, soy un aprendiz de cocinero".

"Mariano, te conocimos poco, por lo que veo tenés una disciplina deportiva que a mi me gusta", señaló Martitegui al momento de despedirlo.