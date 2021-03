Sorpresiva renuncia de Fede Bal en Masterchef Celebrity: "no estoy preparado para..."

lunes, 1 de marzo de 2021 00:38

Masterchef lleva una semana al aire pero los programas comenzaron a grabarse a fines de enero. Por aquel entonces, Carmen Barbieri, quien había sido la primera en firmar el contrato para sumarse al certamen, había caído en terapia intensiva con coronavirus.

En un principio se pensó que estaría 14 días aislada pero su estado de salud se fue complicando y recién recibió el alta médica el 20 de febrero. Durante ese tiempo no pudo participar de las grabaciones del programa y quien estuvo "cuidando" su lugar fue su hijo Fede Bal, quien ya estaba vinculado al certamen como "host digital".

Fede se sumó en la primera semana de cocina y no le hizo falta pasar a la instancia de eliminación el domingo pero su continuidad no se dio en la cocina por decisión propia. Por aquel entonces su madre estaba en estado muy delicado y él decidió renunciar a la competencia de cocina, no al "host digital". El paso al costado lo dio en el inicio de la gala de eliminación.

"Yo le estaba cuidando el lugar a mamá, pero la recuperación de mi vieja va a durar un poco más de lo que todos estábamos esperando. Realmente no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando", expresó Bal a sus compañeros y al jurado.

"En común acuerdo con al producción decidimos que hoy deje mi delantal, se lo cuidé hasta donde pude. Ahora me voy a seguir ocupando de ustedes detrás de cámaras", destacó y luego agregó: "acá es donde soy más feliz. Acá me olvido de todos mis problemas. Defiendan el lugar porque van a ver lo lindo que es y lo mucho que se aprende".

Desde ese día, su lugar fue reemplazado por Claudia Fontán quien cocinó en el lugar de Carmen y fue evaluada como una participante más todo este tiempo.

Según trascendió este domingo, Carmen Barbieri ya se incorporó con normalidad a las grabaciones de " MasterChef Celebrity 2". Fue Georgina Barbarossa quien dio la noticia con una foto que compartió en su historia de Instagram.

En la imagen se ve a Carmen con Georgina y Juanse y se puede leer: "Carmen se sumó a las grabaciones de Masterchef", con muchos arcoiris.