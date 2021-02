Latorre dilapidó al Pelado López: "yo podría hacer un programa con lo que hizo en el camarín"

lunes, 15 de febrero de 2021 00:00

Yanina Latorre ha demostrado no tener pelos en la lengua cuando se trata de "cantarle verdades" a los famosos. Sin embargo, este domingo decidió tirar una piedra contra el Pelado López, prometiendo más información sobre lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras en el programa que compartieron.

La angelita felicitó a Sol Pérez, a quien le estaba haciendo la entrevista, por renunciar al programa Santo Sábado para incorporarse a MasterChef. "¡No sos boba, te fuiste al éxito de la televisión! Igual, ese programa en el que estabas... ¿Sabés las veces que llamé y mandé carta documento? Cuando fue lo de mi hija dijeron de todo. Y ahora, ¿por qué no mataron a Morena Rial? ¡Porque le tienen miedo al drepa!”.

"Amalia (Granata, panelista del programa de Polino en Radio Mitre) y yo lo padecimos (trabajaron con el Pelado en Antes de que sea Tarde). ¡Y él pone cara de boludo y es más malo! Ahora en el programa que trabajabas se la pasaban haciendo informes sobre mí, que soy una persona decente, y por ahí detrás venía algo de Pampita y el Pelado decía: ‘Bueno, ahora vamos a hablar de una señora en serio’ ¡Que se lave la boca antes de hablar de mí! ¿Por qué no me la sobás, Pelado?”, advirtió.

Además, aseguró que tiene mucho para contar sobre el conductor. “Lo tenía que decir…y a ver si abro la boca y hablo de las cosas que hacía en el camarín. Yo vi mucho ahí adentro ¡puedo hacer un programa entero con lo que hizo!”.

De polémica en polémica

A mediados de enero, la paz entre Yanina Latorre y Andrea Taboada se terminó. Después de enfrentarse al aire en Los Ángeles de la Mañana, siguieron con la discusión a través de las redes sociales y su amistad parece haber terminado.

"Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", escribió la esposa de Latorre en un tuit, sin mencionar a quién iba destinado.

Pero no se podía quedar callada y continuó: "Ensuciar gratis es de mala compañera". No había pasado ni un minuto cuando agregó: "¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal?".

"Me cansé de que me ensucie gratuitamente y que se burle de mi mamá y trate mal a mi hija", prosiguió. "Cuando uno dice pelotudeces, inventa, ataca, tuitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping", finalizó.

La Taboada no se quedó callada y respondió: "Ahí la tienen... Palabra? Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos temas, si no después llora. Soy buena mina y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!!".

Finalmente, decidió rematar su respuesta arrobando a su compañera de LAM, cosa que la periodista que está veraneando en Miami no había hecho. "Perdón, me olvidé de arrobarte @yanilatorre", sentenció.