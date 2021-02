Tras su salida de El Gran Premio de la Cocina, Juan Marconi publicó un emotivo mensaje

martes, 16 de febrero de 2021 00:04

Finalmente dio un paso al costado y le dijo adiós al certamen que lo tuvo como la cara durante varias temporadas. Juan Marconi se despidió este lunes de El Gran Premio de la Cocina (El Trece) y tras la emotiva salida del programa, recurrió a su cuenta de Instagram para dirigir unas palabras a sus seguidores.

El ex conductor publicó un mensaje poco antes de la medianoche y acompañó el texto con un video con el fragmento de su despedida ante las cámaras y con su compañera, Carina Zampini a su lado. El material alcanzó más de 32 mil reproducciones en 2 horas.

"Cierro una etapa maravillosa en mi vida. Muy agradecido de haber sido parte de este hermoso programa", comenzó el posteo en la red social y luego agregó: "Me voy después de 2 años y medio casi. Aprendí mucho. Crecí profesionalmente y más que nada como persona".

En otro fragmento destacó que se va del programa "con el amor y el respeto" de todos sus compañeros y confesó que los va a extrañar. "Tomar una decisión así no es fácil pero estoy feliz. El programa me dio todo y yo también se lo di. Como digo en este video , me bancaron absolutamente en todas. Gran productora @boxfishtv y gran canal @eltrecetv".

En la tarde de este lunes, ante las cámaras Marconi no pudo contener las lágrimas y confesó que ha sido un tiempo muy difícil. Fue Carina quien le dio pie para hablar no sin antes definirlo como una persona con "mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas".

"En su mundo hay nuevos horizontes. A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida. Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero", destacó Zampini.

Al momento de tomar la palabra, él señaló que ese sentiemiento es "recíproco" y que siempre trata "de ser útil y no importante". "Me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó", destacó Marconi.

"No fueron dos años tan fáciles para mí. Tuve la enfermedad de un hermano y acá me bancaron, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve covid y acá me bancaron. Todos los que están acá pueden contar conmigo para lo que sea", finalizó Juan no sin antes dedicarle emotiva palabras a cada uno de sus compañeros.