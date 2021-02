"Me comí...": el "pifie" de Marcela Kloosterboer en el cumpleaños de Agustina Cherri

martes, 16 de febrero de 2021 00:00

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer son amigas desde niñas, cuando juntas se conocieron trabajando para Cris Morena e iniciando una carrera de éxitos en la TV, y que después las llevó al teatro y al cine.

Este lunes, Agustina cumplió 38 años y lo pasó espectacular en las playas de Cancún, en México. Su amiga no quiso estar ausente y le hizo una dedicatoria con una foto retro pero... ¡la pifió!. En sus historias de Instagram, Marce escribió: "feliz en tu día, amiga mía. 15 años de amistad y seguimos compartiendo la vida. Te quiero tanto".

Agustina respondió al saludo, por supuesto: "Te amo negra. Somos amigas desde los 13. YA SON 25 AÑOS DE QUERERTE ASÍ.". Y agregó pícara: "se te escaparon 10 años, jaja".

¡Las cuentas no son lo de Marce!

Tira piedras

Marcela Kloosterboer estuvo de vacaciones en Miami y disfruta cada momento en familia. En el último tiempo, comparte en redes imágenes de sus hijos y la sencillez de la diversión más hermosa.

En ese plan, compartió una imagen en la playa con su hijo menor Otto que le entregaba algo en las manos. "Él me regala piedras.

Cuando no me las tira", confesó la actriz en tono gracioso sobre lo que hace el pequeño.

En los comentarios, su excompañeras de Separadas, Celeste Cid y Mónica Antonópulos destacaron "Ottito estás re altoooo"; "Y el tamaño de ese bebé?!!" en referencia al pequeño al que ellas conocieron en sus primeros meses, cuando acompañaba a Marcela a las grabaciones. ¡Qué lindos!