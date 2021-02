¿Sigue?: Ximena Sáenz, éxito en "El gran premio de la cocina"

martes, 16 de febrero de 2021 00:00

"El Gran Premio de la Cocina" consagró a Julián como su décimo ganador y la presencia de Ximena Sáenz en el jurado sorprendió y gustó. La exCocineros Argentinos llegó al programa de Carina Zampini para reemplazar a Felicitas Pizarro, quien recientemente fue mamá, y los seguidores pidieron por su continuidad en la pantalla.

En los comentarios de los posteos del programa en redes sociales se multiplicaron los mensajes que resaltaron la profesionalidad de Ximena y la claridad de sus explicaciones, asimismo la calidez que le aportó al jurado, compuesto por los Petersen. Por otra parte, en la definición de la temporada se supo que Juan Marconi ya no será la dupla de Zampini en la conducción. ¿Habrá vacante?

Lo cierto es que Ximena se fue de Cocineros Argentinos y sorprendió. Desde ese momento, llevó adelante Instagram Live a los que llamó "Club Pastel" para mantener la interacción con el público.

Tras 12 años, la chef renunció al programa de la TV Pública para encarar nuevos proyectos. El pasado 29 de diciembre, a través de Instagram, envió un mensaje a los seguidores del programa por donde expresó que está muy contenta más allá de que en el video se la vea llorando. E indicó que siente que tenía que "cerrar una etapa".

"Después de muchos años decidí dejar Cocineros Argentinos, con mucha alegría aunque no se note porque lloro cada vez que lo digo. Son 12 años de trabajo y muchas cosas lindas compartidas", expresó Saenz en un video que al cabo de dos horas sumó más de 111 mil reproducciones.

"Estoy muy feliz de haber sido parte del programa. Siento que tenía que cerrar esa etapa para seguir creciendo y haciendo cosas que tenía muchas ganas. Mi agradecimiento es infinito", agregó agradeciendo a la productora, a la TV Pública, a sus compañeros y al público.

Luego subrayó: "siento que tengo un montón de amigos porque viajo por el país y la gente me saluda como si nos conociéramos de toda la vida y es hermoso. Les agradezco infinitamente por estar del otro lado, por hacer las recetas, compartirlas y escribirnos cosas lindas y no tan lindas. Éste es el mensaje para decirles gracias".

El video fue publicado en la cuenta oficial de Cocineros Argentinos donde además compartieron unas palabras destinadas a Ximena a quien le agradecieron por "todas su enseñanzas, su compañerismo, la alegría, las recetas espectaculares y el amor" que brindó. El último programa será el miércoles 23 de diciembre.

Posteriormente Ximena publicó un mensaje escrito en su cuenta de Instagram: "va a ser mi último programa después de 12 años de trabajo y aprendizaje. Con lágrimas en los ojos, con infinito agradecimiento y con mucho amor. Empecé Cocineros Argentinos cuando tenía 25 años y estaba bastante perdida en mi búsqueda vocacional".

"Creo que el programa me encontró a mí y me hizo muy feliz. Recuerdo la sensación de estar en el estudio minutos antes de que empiece cada episodio con cosquillas en la panza y la sonrisa en el pecho. No podía creer que tenía un trabajo tan espectacular", finalizó.